Finale Nazionale Splendida d’Italia 2025

Fano (PU) – Dopo un’intensa estate di selezioni in tutta Italia, il concorso nazionale Splendida d’Italia arriva alla sua Finale Nazionale 2025, che si terrà dal 18 al 21 settembre nella splendida cornice di Praia a Mare (Cosenza), una delle località più suggestive del Sud Italia.

La finale riunirà 60 finaliste provenienti da numerose regioni italiane, tra cui Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Si tratta di ragazze che si sono distinte durante le selezioni regionali non solo per la loro bellezza naturale, ma soprattutto per la personalità, il portamento e la condivisione dei valori del concorso, che punta a contrastare la violenza di genere attraverso la cultura, l’inclusione e l’autenticità.

Oltre alla categoria principale, la Finale Nazionale vedrà la partecipazione anche della categoria Kids, con 20 bambini selezionati per sfilare in un clima di festa, gioco e rispetto per la diversità. Un modo per insegnare fin da piccoli il valore della bellezza interiore e dell’espressione libera e positiva di sé.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà la presenza della madrina ufficiale Stefania Orlando, volto amato della televisione italiana, da sempre impegnata su tematiche legate ai diritti delle donne e all’empowerment femminile. La sua presenza suggella il valore sociale e culturale dell’intero evento.

“Splendida d’Italia” non è un semplice concorso di bellezza: le ragazze in gara non sono “miss” nel senso tradizionale del termine ma giovani donne comuni, naturali, autentiche, molte delle quali partecipano per sostenere il messaggio contro il femminicidio, oltre che per esprimere le proprie aspirazioni.

Le finaliste avranno l’opportunità di essere viste da agenzie, media e professionisti del settore. Il concorso si propone infatti come trampolino di lancio per chi desidera intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, della moda o della comunicazione, ma anche come esperienza formativa e valoriale per tutte.

Sede ufficiale dell’evento: Hotel Mondial, Praia a Mare

Tutte le informazioni e le iscrizioni gratuite su: www.splendidaditalia.com

Ufficio Stampa e Contatti Media: 333 204 7458 – Pink Eventi di Francesca Cecchini