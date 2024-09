Finale regionale Splendida d’Italia Summer Tour 2024

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sabato 31 agosto in Piazza Kennedy a Moie si è svolta la Finale regionale del concorso di bellezza nazionale “La Splendida D’Italia”, 23 le finaliste regionali che hanno già conquistato fasce di bellezza nelle precedenti selezioni avvenute in diversi comuni della Regione Marche. Una serata di bellezza, show e moda con le nuove collezioni autunno inverno della Boutique il Capriccio di Moie, i nuovi modelli di occhiali dell’Ottica Centrale di Moie, gli abiti da cerimonia e sposa dell’Atelier Sguardi di Jesi e abiti per i diciottesimi del di Joy abbigliamento di -Rimini.

Moda ma anche danza con la partecipazione della scuola Centro Studi Danza Gaspare Spontini che ha presentato il gruppo di danza selezionato per un concorso nazionale che si terrà a novembre a Roma, presenti anche le ginnaste dell’Asd Fantasy ginnastica e twirling che hanno incantato il pubblico con le performance di due atlete reduci di importanti podi nazionali, e come di consueto presente una finalista del concorso canoro nazionale Marche in canto : Sofia Sixco che si è esibita in tre pezzi canori. A selezionare le colonne sonore della serata il Dj Matteo Romaldini, a presentare l’intera kermesse la presentatrice Lara Gentilucci, foto by Foto Capri Fano

Momento ricco di emozione quello dedicato al femminicidio, tematica importantissima per Francesca Cecchini patron nazionale del concorso di bellezza e titolare dell’Agenzia Pink eventi che dichiara “La lotta al femminicidio è una tematica presente in ogni selezione del concorso, l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, creare un importante momento di riflessione con la speranza di non avere più nel tempo così tante brutte notizie di cronaca relative a questa tematica”.

In Piazza Kennedy a Moie, il pubblico emozionato si alza in piedi e dedica un lunghissimo applauso alle tante vittime del femminicidio.

Delle 23 ragazze finaliste conquista la corona Splendida d’Italia Marche la diciannovenne di Fabriano Siria Monteverde che sogna di realizzare un rifugio per cani randagi ed ha l’hobby dell’equitazione. Seconda classificata Vanessa Galdenzi di Piagge Terre Roveresche terza classificata Giulia Mosca di Mondolfo. Insieme a loro rappresenteranno la Regione Marche alla finale nazionale che si terrà a PRAIA A MARE in Calabria dal 26 al 29 settembre, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Hotel Harmony, Asia Moschini di Piagge Terre Roveresche, Asia Verdari di Fano, Belen Giommi di Fano, Denise Pierpaoli di Lucrezia, Luna Bruni di Ancona, Nikole Pierpaoli di Fano, Vittoria Cecilioni e Martina Balducci di Pesaro.

Una serata dove è stato riservato uno spazio importante anche per più piccoli grazie alla partecipazione di Mamma e co di Jesi che ha presentato la nuova collezione 0-8 anni, e grazie alla presenza dei finalisti regionali del concorso di bellezza “Splendida e Splendido Kids, concorso riservato a bambini e bambine di età 3-12 anni, presenti Naike Pierpaoli, Jonas Ferretti, Nicole Marcantognini, Lorenzo Chiavelli e Federico Pierini vincitori di fasce nelle precedenti selezioni kids e alcuni dei finalisti del concorso Marika Fabbretti, Alysia Riderelli, Tommaso Pambianco, Francesca Gatti e Valentino Pietrini.

Un evento che anche quest’anno ha coinvolto un vasto pubblico e che è stato reso possibile grazie alla Clementina Valvolley che ha inserito la serata nella loro 45°esima edizione della Festa della Pallavolo e grazie a main sponsor come Donzelli Group di Rosora, Ferramenta Sarti di Castelplanio e Moie, Frantoio Chiodi e molte realtà del territorio. A decretare la classifica delle ragazze un’attenta giuria presieduta da Paolo Storoni dirigente sportivo e collaboratore da anni del concorso, composta dallo speaker radiofonico nonché presentatore Augusto Alessi ,dall’insegnate di danza e titolare di Studio Movimento danza di Fossombrone Loredana Boffa, dai giornalisti Mauro Luminari e Nicoletta Paciarotti, dall’estetista e insegnante di estetica Carmela Lauria, dallo staff Donzelli Group rappresentato da Abele Cingolani, dal mister Massimiliano Cerioni e dal Presidente di giuria Pier Paolo Storoni.