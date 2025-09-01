Finale regionale Splendida d’Italia Summer tour 2025

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Si è concluso sabato 30 agosto in piazza Kennedy a Moie (An) storica location per questo evento in collaborazione con la 46* Festa della Pallavolo, il Summer Tour 2025 del Concorso nazionale di bellezza che promuove su tutto il territorio italiano la lotta al femminicidio Splendida d’Italia. Il grande evento di fine estate disturbato anche dalla pioggia in fase prove generali è stato accolto da un pieno di follia che ha ammirato le 24 bellezze marchigiane vincitrici delle varie selezioni che si sono svolte durante l’estate in tutte le Marche.

Dopo varie sfilate di moda le concorrenti hanno sfilato nell’uscite canoniche del nuovo format di Concorso che ha come momento clou la coreografia dedicata al grave fenomeno del femminicidio momento di riflessione e commozione per tutti con la partecipazione speciale di Belen Giommi Corona nazionale winter tour 2025.La giuria ,presieduta da Paolo Storoni con Valentina Bernardini presidente del Carnevale di Fano, Martina Olivetti fascia nazionale 2017,Augusto Alessi presentatore, Daniele Gattucci e Cristiana Loccioni giornalisti e Simone Montecchi Donzelli group, ha consegnato il pass per la finale nazionale nella splendida Calabria a: Aurora Meliffi di Urbania, Giada Vinozzi di Fano, Asia Verdari di Fano, Amalia Banini di Pesaro, Maia Vittoria Esposto di Fano, Gaia Gamardella di Falconara, Natalya Tinti di Lucrezia, Benedetta Bannini di Vallefoglia Matilde Piccini di Fano Martina Balducci di Vallefoglia, Vittoria Ciabotti di Pesaro, Luna Bruni di Ancona, Maria Papillo di Fano. Splendida d’Italia Marche Summer tour 2025 è Anna Barbaresi di Villanova Colli al Metauro che oltre alla prestigiosa corona vince un gioiello Kurshuni e un book fotografico by Foto Capri Fano.

Tutte le Finaliste nazionali saranno presentate ufficialmente domenica 7 settembre al Bon Bon Lido di Fano in una serata di danza, sport e tanta bellezza!!

Appuntamento invece per la Finale nazionale dal 18 al 21 settembre a Praia a Mare (Cs) in Calabria in collaborazione con l’hotel Mondial e con il patrocinio del Comune della località balneare di fronte all’isola di Dino. Le selezioni della Splendida d’Italia Marche ripartiranno il 16 ottobre con un grande evento in collaborazione con lo Sportpark di Fano.

Iscrizioni in corso al 333 2047458 su whatsapp o su www.splendidaditalia.com.