Fondazione Carifano, bando crowdfunding a sostegno del Terzo Settore

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sono 323 mila euro le risorse raccolte dal bando crowdfunding 2023: 200 mila euro sono quelle raccolte dalle associazioni a cui si aggiungono i 123 mila euro destinati dalla Fondazione Carifano il cui impegno è in costante aumento.

Sono numeri davvero significativi quelli che inquadrano il Bando Crowdfunding 2023 lanciato dalla Fondazione Carifano in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. Determinante in questa iniziativa è stata anche la Rete del Dono che sulla propria piattaforma ha finalizzato la raccolta di contributi e ha formato le associazioni aderenti affinché potessero raggiungere con una strategia digitale adeguata gli obiettivi finanziari prefissati. Dei 18 progetti ammessi, 16 hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta all’interno dei settori di riferimento della Fondazione, come Arte, attività e beni culturali, Educazione, istruzione e formazione, Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, Famiglia e valori connessi, Volontariato, filantropia e beneficenza, Protezione e qualità ambientale. Oltre ai contributi per i progetti, la Fondazione ha sostenuto anche tutte le spese per la formazione ed i costi per l’utilizzo della piattaforma.

Pubblicità

“La filosofia della Fondazione Carifano si conferma efficace in quanto su ogni euro investito ne sono stati raccolti altri 2 – osserva il Presidente Gragnola -. Devo sottolineare che l’obiettivo di questo bando è anche quello di tenere coeso il tessuto del terzo settore che può ricevere risorse economiche per promuovere progetti di sviluppo in modo integrato e sinergico. Questo sistema virtuoso, da un lato responsabilizza le associazioni che si attivano per raggiungere gli obiettivi prefissati e dall’altro mette nelle condizioni la Fondazione di sostenere iniziative che hanno una effettiva ricaduta sul territorio. Inoltre, in questo modo si misura la qualità e la bontà dei progetti presentati creando un sistema aperto e dialogante. Il futuro è già nel presente e, proprio grazie al digitale, con la collaborazione della Rete del Dono, le Associazioni del territorio hanno saputo raccogliere cifre sempre maggiori: 100 mila euro nel 2021, 150 mila euro nel 2022 e 200 mila nel 2023. Un aumento che testimonia l’efficacia di questo modello”.

Esito Bando

Associazione Vivere Sereni (obiettivo 20.000,00, raccolto 38.785,00, contributo Fondazione 10.000.00), Oasi dell’Accoglienza (obiettivo 20.000,00, raccolto 21.131,00, contributo Fondazione 10.000.00), Opera Padre Pio (obiettivo 5.000,00, raccolto 17.022,00, contributo Fondazione 5.000.00), Omphalos (obiettivo 10.000,00, raccolto 14.279,00, contributo Fondazione 10.000.00), Porte Aperte (obiettivo 10.000,00, raccolto 12.722,00, contributo Fondazione 10.000.00), A.D.A.M.O. (obiettivo 5.000,00, raccolto 12.716,00, contributo Fondazione 5.000.00), A.I.M.A (obiettivo 10.000,00, raccolto 12.031,00, contributo Fondazione 10.000.00), Caritas (obiettivo 10.000,00, raccolto 10.712,00, contributo Fondazione 10.000.00), Mariposa (obiettivo 10.000,00, raccolto 10.128,00, contributo Fondazione 10.000.00), L’Africa Chiama (obiettivo 10.000,00, raccolto 10.028,00, contributo Fondazione 10.000.00), Agfi (obiettivo 10.000,00, raccolto 10.024,00, contributo Fondazione 10.000.00), Lupus in Fabula (obiettivo 5.322,00, raccolto 8.599,00, contributo Fondazione 5.322.00), Istituto Marco Polo (obiettivo 5.156,00, raccolto 7,001,00, contributo Fondazione 5.156.00), Argonauta (obiettivo 5.000,00, raccolto 5.174,00, contributo Fondazione 5.000.00), Polo 9 (obiettivo 5.000,00, raccolto 5.035,00, contributo Fondazione 5.000.00) L’Incontro (obiettivo2.900,00, raccolto 3.651,00, contributo Fondazione 2.900.00)