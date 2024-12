Fondazione Ospedale Salesi ETS, concerto in corsia e doni di Natale per i bambini ricoverati

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – La magia del Natale si accende nelle corsie del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dove grazie alla Fondazione Ospedale Salesi ETS si moltiplicano le iniziative per regalare un sorriso e momenti di gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. La meravigliosa melodia del violino del Maestro Marco Santini, noto musicista e compositore, ha incantato il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’AOU delle Marche, diretta dal Dottor Sergio Filippelli. “L’esibizione del Maestro Santini è stata un regalo per tutti: per i bambini ricoverati, per i loro genitori, ma anche per i medici, gli infermieri e per tutto il personale del reparto” fanno sapere dalla Fondazione Ospedale Salesi ETS, spiegando che dal nuovo anno “si intensificherà la collaborazione con il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’AOU delle Marche”.

L’esibizione del Maestro Santini, che ha al suo attivo premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, ha riscosso un grande apprezzamento e donato momenti di serenità ai pazienti e alle loro famiglie. Nel repertorio con cui si è esibito anche il suo celebre brano ‘Il Cristo delle Marche’. “Sono vicino alla Fondazione Ospedale Salesi ETS che fa del bene ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, affiancandoli in un momento difficile e purtroppo a volte anche drammatico della loro vita – dichiara il Mastro Marco Santini – per questo cerco di sostenere e di aiutare in ogni modo la Fondazione in questa importante opera”.

Pubblicità

Le corsie dell’ospedale si sono riempite di sorrisi e gioia anche per la consegna dei doni da parte di I Com S.p.A. Grande la felicità dei bambini quando scartando i pacchetti hanno visto gli strumenti musicali di Bontempi consegnati in Cardiochirurgia Pediatrica e in Neuropsichiatria Infantile.

La musica è un linguaggio universale, in grado di abbattere le barriere sociali. Per Bontempi, questa filosofia è alla base del progetto: “Crediamo che ogni bambino abbia diritto a un momento di spensieratezza e che la musica possa essere un mezzo potente per portare luce nelle vite di chi affronta situazioni difficili” afferma Andrea Ariola, amministratore unico di I Com S.p.A. azienda titolare dello storico marchio Bontempi.

“Teniamo a ringraziare la rete di sostenitori e donatori che da anni ci affiancano e che anche quest’anno ci permettono di regalare gioia ai bambini costretti a trascorrere il Natale in ospedale – evidenziano dalla Fondazione Ospedale Salesi ETS – queste iniziative sono molto importanti per donare momenti di serenità alle famiglie, questo è il vero spirito del Natale”.