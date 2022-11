Fondazione Rete Lirica delle Marche: Macbeth di Giuseppe Verdi arriva a Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Arriva al Teatro della Fortuna di Fano il Macbeth di Giuseppe Verdi, nuova produzione della Fondazione Rete Lirica delle Marche – presieduta da Francesco Ciabattoni, la direzione generale di Luciano Messi e quella artistica di Alessio Vlad – e titolo inaugurale della nuova stagione 2022/23 che ha debuttato lo scorso 12 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo, riscuotendo grandissimo successo anche al teatro di Ascoli sarà il 19 novembre alle 20.30. Adesso la produzione approda a Fano sabato 26 novembre alle 20.30 (con l’anteprima per gli studenti di giovedì 24 novembre alle 17), chiudendo così il tour nei teatri marchigiani. Lo spettacolo è stato presentato questa mattina in conferenza stampa nel Foyer del Teatro della Fortuna da Cora Fattori, Assessore alla Cultura del Comune di Fano, il regista Pier Luigi Pizzi, il direttore d’orchestra Diego Ceretta, il direttore della Fondazione Rete Lirica Luciano Messi e Catia Amati, Presidente Fondazione Teatro della Fortuna.

Affidata a un cast di interessanti interpreti, la produzione vede nel ruolo del titolo il baritono Gezim Myshketa (per la recita di giovedì 24 il personaggio di Macbeth verrà interpretato da Elcin Adil), mentre Lady Macbeth è il soprano Lidia Fridman astro nascente sui palcoscenici italiani che debutta nel ruolo; Macduff, Banco e Malcolm saranno rispettivamente Matteo Roma, Gianluca Margheri (anche loro al debutto) e Giuseppe Settanni; come Dama di Lady Macbeth invece Melissa D’Ottavi, scelta fra i candidati alle audizioni svolte negli ultimi anni che hanno portato all’inserimento di nuove voci nelle locandine.

Pubblicità

Sul podio della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana Diego Ceretta, giovanissima bacchetta, classe 1996, al debutto nei teatri della Rete. Regia, scene, costumi e luci sono firmate invece da Pier Luigi Pizzi, maestro del teatro italiano e artista legatissimo alle Marche e al suo pubblico. Il Coro è quello del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno diretto da Giovanni Farina.

Lo spettacolo sarà al Teatro della Fortuna di Fano il 26 novembre (anteprima giovani il 24 novembre).

Già questa prima nuova produzione della Fondazione Rete Lirica delle Marche sottolinea un elemento fondamentale che regge l’intera progettualità dell’istituzione e che è stata molto apprezzata da pubblico, critica e istituzioni: il puntare sul rapporto grandi maestri e giovani interpreti, come in questo caso la presenza di Pier Luigi Pizzi e Ceretta e il cast. Un continuo scambio di insegnamenti e visioni, fra il magistero tradizionale teatrale e le spinte innovative dei giovani artisti.

«Il teatro mette talvolta insieme artisti con storie per età e formazione diverse tra loro – commenta Pizzi nell’intervista di Mattia Palma sul programma di sala – e mi piace incontrare giovani che affrontano questi capolavori senza preconcetti e pregiudizi. Un esordiente, per il quale è tutto nuovo, può lasciarsi guidare verso prospettive a cui non aveva pensato, mentre, d’altra parte, può suggerirmi reazioni a cui non sono ancora arrivato». Ceretta peraltro ha già le idee molto chiare: «Quando si lavora su alcuni compositori – spiega sempre il direttore nello stesso testo – c’è sempre un misto di eccitazione e timore. Verdi è particolarmente stimolante perché è come se invitasse gli esecutori a scavare il più possibile nella partitura. Ci sono alcune edizioni di riferimento che è importante conoscere, personalmente adoro quelle di Claudio Abbado e di Riccardo Muti, entrambe realizzate alla Scala. Ma credo sia importante riuscire a costruirsi una propria visione della musica. Il che non vuol dire certo ripudiare il passato, ma cercare di leggere un’opera con motivazioni personali, altrimenti l’interpretazione rischia di bloccarsi e diventare routine».

Macbeth è la prima opera di Verdi ispirata a un dramma di Shakespeare che lui considerava «una delle più grandi creazioni umane». Il debutto di questo lavoro – considerato il capolavoro dei giovanili “anni di galera” – risale al 1847, al Teatro della Pergola di Firenze. Il compositore basa la struttura drammatica e i momenti chiave sulla traduzione in prosa della tragedia di Shakespeare firmata nel 1838 da Carlo Rusconi, usata poi da Francesco Maria Piave come punto di partenza per la stesura libretto. L’opera fu rielaborata per debuttare a Parigi nel 1865 con interventi al libretto di Andrea Maffei. Per questa nuova produzione di uno dei capolavori più oscuri e inquietanti del teatro verdiano, si userà la versione del 1865, ma senza i ballabili e senza il coro “Ondine e Silfidi”. L’obiettivo è cercare di realizzare un’edizione il più possibile compatta drammaturgicamente.

Pietra angolare del catalogo operistico di Verdi, Macbeth contiene non pochi tratti del Verdi futuro, maturo, sperimentale. Dall’epistolario con il librettista si scoprono i dettagli cui lavora, verso i quali convince Piave: la “brevità”, la “sublimità” del testo teatrale originale, l’interesse per la “parola scenica”, l’interesse assoluto affinché i cantanti recitino e non si fermino al canto.

«Verdi – sottolinea ancora Pizzi – era un regista, un drammaturgo, un compositore col senso indiscutibile della scena. Musicista geniale come ognuno sa e anche grande uomo di Teatro».

In questi giorni, nelle scuole secondarie, si sta realizzando un progetto di coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado attraverso delle guide all’ascolto dell’opera teatralizzate, intitolate Tre volte tre – caso Macbeth, regia e drammaturgia di Lisa Capaccioli e la supervisione musicale di Cesarina Compagnoni, con Francesco Dendi (attore), Gloriela Villalobos (soprano), Benedetta Castellani/Claudia Rossetti (violino), Vincenzo Pergola (violoncello). La vicenda di Macbeth è presentata come se fosse un’indagine poliziesca: gli studenti si troveranno così sulla scena di un crimine, dove si intrecciano la trama, alcune delle arie e temi musicali dell’opera lirica e azione scenica. Sono previsti alcuni momenti di teatro partecipato in modo da far interagire i giovani spettatori, scoprendo le prove ritrovate sul luogo dei delitti.

Si rinnova anche quest’anno il progetto di accessibilità grazie al team di InclusivOpera, da oltre dieci anni attivo al Macerata Opera Festival. Formato dalla ideatrice e coordinatrice Elena Di Giovanni e da Francesca Raffi insieme con ALI-Accessibilità, Lingue, Inclusione, InclusivOpera proporrà diverse attività destinate sia a sordi e ipoudenti che a ciechi e ipovedenti per le opere in programma: dai percorsi guidati in LIS (la Lingua dei Segni Italiana) ai percorsi tattili sino agli spettacoli con il servizio di audio descrizione che saranno disponibili nei giorni precedenti l’opera in formato Mp3 sul sito della Fondazione. I dettagli per partecipare sono disponibili sul sito della Fondazione. Le attività di accessibilità si realizzano nell’ambito del progetto regionale “Marche for All” – IV Linea progettuale: Percorsi di arte e spettacolo. Per un turismo culturale dei disabili sensoriali, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e con il co-finanziamento della Regione Marche. Capofila del progetto è il Comune di Jesi e la rete Lirica della Marche è partner insieme alla Fondazione Pergolesi Spontini e all’Associazione Arena Sferisterio.

I biglietti della Stagione 2022/23 hanno un costo compreso fra 25 e i 50 euro.

I biglietti per le anteprime giovani fra i 5 e i 10 euro.

Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

0736 298770 ascoli.biglietteriateatro@email.it

Teatro della Fortuna di Fano

0721 800750 botteghino@teatrodellafortuna.it

Teatro dell’Aquila di Fermo

0734 284295 biglietteriateatro@comune.fermo.it

La Fondazione Rete Lirica delle Marche, organismo nato nel 2018 di cui è Presidente Francesco Ciabattoni, Direttore Luciano Messi e Direttore Artistico Alessio Vlad; è stata costituita dai Comuni di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, dalla Fondazione Teatro della Fortuna (soci sostenitori), dall’Associazione Arena Sferisterio, dalla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e dal Rossini Opera Festival (soci partecipanti). La Fondazione trae origine e rappresenta l’evoluzione del percorso istituzionale avviato dagli stessi soggetti, sotto l’egida della Regione Marche, con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la creazione di un sistema regionale a sostegno dei Teatri di Lirica Ordinaria”. Hanno successivamente aderito, sempre in qualità di soci partecipanti, l’Orchestra Sinfonica Rossini, l’Accademia di Belle Arti di Macerata e il Conservatorio “G. B Pergolesi” di Fermo. La Fondazione Rete Lirica delle Marche ha ottenuto nel 2018 il prestigioso riconoscimento “Premio Cultura di Gestione”, conferito da FederCulture a Roma ai progetti più innovativi nel campo della gestione culturale, in quanto eccellente esempio di governance pubblica in grado di fare sistema e di creare network intorno ad obiettivi condivisi e reali istanze del territorio di riferimento.

Fondazione Rete Lirica delle Marche

Ufficio stampa

Floriana Tessitore +393387339981

Walter Vitale +393335243419

stampa@fondazioneliricamarche.it

Fano, 24 novembre 2022

Stagione Lirica 2022/2023

Macbeth

Melodramma in quattro parti

Musica Giuseppe Verdi

Libretto Francesco Maria Piave dalla tragedia omonima di William Shakespeare

Prima rappresentazione Firenze, Teatro La Pergola, 14marzo 1847

Seconda versione riveduta Parigi, ThéâtreLyrique, 19 aprile 1865

Direttore d’orchestra Diego Ceretta

Regia, scene, costumi e luci Pier Luigi Pizzi

Macbeth Gezim Myshketa*

Banco Gianluca Margheri

Lady Macbeth Lidia Fridman

Dama di Lady Macbeth Melissa D’Ottavi

Macduff Matteo Roma

Malcolm Giuseppe Settanni

Un domestico di Macbeth/Il sicario/L’araldo / Il medico William Corrò

FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana

Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

Maestro del coro Giovanni Farina

Nuovo allestimento della Fondazione Rete Lirica delle Marche

Fermo, Teatro dell’Aquila

giovedì 10 novembre 2022 (anteprima), ore 17

sabato 12 novembre 2022, ore 21

Ascoli, Teatro Ventidio Basso

giovedì 17 novembre2022 (anteprima), ore 17

sabato 19 novembre 2022, ore 20:30

Fano, Teatro della Fortuna

giovedì 24 novembre 2022(anteprima), ore 17 (il personaggio di Macbeth verrà interpretato da Elcin Adil)

sabato 26 novembre 2022, ore 20:30