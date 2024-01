Fondo di Partecipazione “Credito Futuro Marche”: sottoscrizione contratto per avvio fondo “Nuovo credito”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – In data 9 Gennaio 2024 la Regione Marche e il RTI “Credito Futuro Marche” costituito dai confidi UNI.CO (in qualità di mandataria) e Confidicoop Marche e da Artigiancassa (gruppo BNL-Paribas) hanno sottoscritto il primo contratto attuativo nell’ambito del Fondo di Partecipazione “Credito Futuro Marche”, il quale era stato presentato alla stampa in data 18 Dicembre 2023: con tale firma si avvia il primo strumento a sostegno dell’accesso al credito delle PMI delle Marche, mettendo a disposizione una dotazione iniziale di 20 milioni di Euro per la concessione di garanzie su finanziamenti alle imprese e contestualmente di contributi in conto interessi e oneri.

Alla pagina https://www.creditofuturomarche.it/ sono già disponibili le informazioni di sintesi della misura, dal 19/01/2024 i Confidi di 1° grado potranno consultare gli allegati e presentare la richiesta di convenzionamento Fondo Nuovo Credito – Sezione Ordinaria per le PMI (FNC-ORD) e dal 29/01/2024 i Confidi Convenzionati potranno raccogliere le domande di ammissione dei soggetti beneficiari.

