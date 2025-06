Formazione Tecnici ASI. Ripartono le master class per Operatori in “Massaggio Sportivo”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Essere sempre formati e aggiornati è diventato, oggi giorno, un valora aggiunto per poter avere più conoscenze e competenze tecniche da poter mettere in gioco. Nel mondo lavorativo avere più qualifiche e brevetti è ormai un plus che rende sempre più autorevole la propria figura.



Anche il mondo sportivo ha bisogno di questi aggiornamenti lavorative sul fronte “collaborarti” ed è per questo che ASI Comitato Marche, in collaborazione con la ASD Passion Wellness di Urbino, ha creato un vero e proprio percorso formativo per creare nuove figure sportive: stiamo parlando del corso di Operatore ASI in Massaggio Sportivo, una particolare tecnica di massaggio eseguita su specifiche aree del corpo con l’obiettivo finale di migliorare la performance dell’atleta.

Pubblicità

“I corsi che organizziamo durante tutto l’anno” dichiara Giulia Barletta, tecnica e formatrice ASI “sono totalmente incentrati su parte pratica e parte teorica. Crediamo fermamente che la miglior soluzione per poter far comprendere al meglio la scienza che c’è dietro al massaggio sportivo sia quella della formazione in presenza e che ha, al suo interno, diverse ore di attività pratiche. Gli aspiranti operatori potranno così vivere su se stessi quello che è il vero e proprio massaggio sportivo grazie alla possibile di eseguire le manovre sui colleghi che partecipano al corso”.

Il corso, in partenza questo sabato nei locali di Ethica Center a Fano, si svolge in 2 giornate (sabato 28 e domenica 29 giugno) e al termine dell’attività si dovrà fare un percorso abilitante sotto forma di tirocinio per poter ottenere la qualifica finale con l’iscrizione ad Albo Nazionale ASI, oltre al rilascio del diploma nazionale e del tesserino tecnico; riconoscimento che poi abiliterà in maniera definitiva il candidato e che quindi potrà operare nelle ASD/SSD che hanno bisogno di collaboratori sportivi qualificati e riconosciuti.

La formazione però non si ferma quì; grazie al pacchetto di opzioni che la ASD Passion Wellness mette in campo, è possibile per i candidati stessi che partecipano al 1º livello, o per i candidati che hanno già una formazione ASI di Operatore in Massaggio Sportivo, iscriversi al corso di formazione per il conseguimento del 2º livello che certificato e consolida le basi acquisite nel precedente corso.

“Il secondo livello” spiega Mirco Brunetti, Formatore ASI “in programma nei locali di Ethica Center il 12 e 13 luglio 2025, crea ulteriori competenze su temi e aspetti metodologici che vengono già trasmetti nel primo livello. Grazie ad attività formative come scollamento delle cicatrici, massaggi linfodrenanti (metodo Vodder) ed anatomia palpatoria con bodypainting, il secondo livello costituisce e conclude un ciclo di formazione altamente specializzante”.

Per info e iscrizioni è possibile visitare il sito internet ASI Pesaro al link seguente https://www.asipesaro.it/categoria/formazione