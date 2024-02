Fortuna D’oro, domande per la candidatura entro il 25 febbraio

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “La Fortuna d’Oro” vuole valorizzare il senso di apparenza alla città”. La presidente del Consiglio Carla Cecchetelli annuncia il ritorno del premio che celebra l’identità fanese. Fino al 25 febbraio la città, spontaneamente può esprimere le proprie candidature per individuare le due personalità di spicco relative all’anno 2022 e 2023. Due riconoscimenti che hanno lo scopo di rinsaldare l’aderenza alle radici e ai valori cittadini. La cerimonia poi si svolgerà al Teatro della Fortuna che collabora alla manifestazione. La Fortuna d’Oro è anche un tratto distintivo della storia cittadina in quanto è stato istituto nel 1982 con l’obiettivo di esprimere pubblicamente la riconoscenza dell’intera comunità fanese alle cittadine e ai cittadini che danno lustro alla città e che si sono distinti in attività nei settori legati alla cultura, alla scienza allo sport e al sociale.

“Fano è caratterizzata da un tessuto sociale molto forte – afferma la presidente del Consiglio Carla Cecchetelli -. La sua comunità è ricca di un patrimonio umano straordinario, pieno di talenti e intelligenze. Siamo felici di celebrare le eccellenze della città, così da riconoscere il merito e l’impegno. Le tradizioni e le radici ci indicano la strada verso il futuro”.

Accedendo al sito internet del Comune di Fano, qualsiasi cittadina e cittadino possono scaricare il modulo e indicare chi meglio si è distinto sia per l’anno 2022 che per il 2023 attribuendo così il proprio voto. Non c’è nessuna lista da cui poter attingere, ma la propria preferenza è libera. Sarà importante, al momento della compilazione del modulo, indicare la motivazione per cui si assegna il voto. La giuria, che dovrà poi decretare e valutare le candidature, è frutto dell’espressione di tutti i mondi della città ed è composta da: il sindaco Massimo Seri, la presidente del Consiglio Carla Cecchetelli, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, la Dott.ssa Francesca Gabbianelli in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Fano, la Dott.ssa Valentina Tomassoni in rappresentanza della Diocesi di Fano, il giornalista Massimo Foghetti, il presidente del Circolo Bianchini Andrea Angelucci, e la presidente di Adamo Donatella Menchetti.

La commissione valuterà in base alla propria discrezione tenendo conto delle candidature pervenute.

Tra i premiati nel passato il missionario don Paolo Tonucci, il letterato Antonio Glauco Casanova, l’avvocato Guido Padalino, il professor Aldo Deli, il giovane medico e ricercatore Filippo Fortuna, Anita Bartolucci Italo Nannini e il prof Alberto Berardi.

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 25 febbraio alla Presidenza del Consiglio consegnate a mano o tramite invio all’indirizzo di posta elettronica presidente.consigliocomune.fano.pu.it

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Presidenza del Consiglio telefonando al numero 0721.887294.