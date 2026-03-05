Fossombrone affida l’illuminazione pubblica a Marche Multiservizi e Hera Luce

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – A Fossombrone una nuova luce che fa bene all’ambiente, migliora il decoro urbano e riduce i consumi energetici del Comune. È stato sottoscritto in Municipio il contratto con cui l’amministrazione comunale ha affidato, per 20 anni, all’Ati composta da Marche Multiservizi e Hera Luce la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento.

Il progetto, grazie ad un investimento di MMS-Hera Luce di circa 1,8 milioni di euro, prevede, oltre alla gestione, anche la riqualificazione globale della pubblica illuminazione forsempronese ed in particolare la sostituzione di oltre 2.100 punti luce con tecnologia LED, la sostituzione di 150 lanterne artistiche nel centro storico, la sostituzione delle lanterne semaforiche, il rifacimento dei quadri elettrici con installazione del telecontrollo e la sostituzione dei pali, dei sostegni e di linee ammalorate.

Pubblicità

I benefici:

Riduzione dei consumi energetici del 67% che corrispondono a 740.000 kWh risparmiati all’anno;

Minori emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 300 tonnellate annue di CO₂ evitate;

Incremento delle condizioni di sicurezza degli impianti pubblici grazie all’intervento di riqualificazione;

Diminuzione dell’inquinamento luminoso e maggior comfort visivo con un conseguente miglioramento del decoro urbano e della sicurezza percepita dai cittadini

“Finalmente abbiamo sottoscritto ufficialmente il contratto con Hera e Marche Multiservizi per ridare nuova luce al Comune di Fossombrone con la messa a norma di tutti gli impianti presenti nel nostro territorio – spiega il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni – È un traguardo importante per la nostra cittadina perché oltre all’efficientamento energetico riusciremo a riqualificare le nostre strade e le nostre periferie grazie a oltre 2800 corpi illuminanti. Ma non solo, questa nuova collaborazione permetterà di avere un servizio di manutenzione e di pronto intervento costante, continuo e tempestivo con una reperibilità per le urgenze h.24 a disposizione di tutti i cittadini. Nelle settimane scorse si era già provveduto alla presa in carico degli impianti e con l’accordo siglato ieri tale importante e imponente investimento diventerà efficace ed operativo tanto che entro un anno avremo gli impianti totalmente riqualificati”.

“E’ un risultato che conferma la solidità della nostra azienda e del Gruppo di cui facciamo parte e la qualità della proposta tecnica presentata, orientata all’innovazione, alla sostenibilità e al miglioramento concreto della vita dei cittadini – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – L’intervento prevede la sostituzione integrale dei punti luce esistenti con apparecchi a tecnologia LED di ultima generazione. Questa scelta consentirà di ottenere un significativo risparmio energetico ed una sensibile riduzione delle emissioni di CO₂. La nuova illuminazione garantirà inoltre una migliore qualità della luce riducendo l’inquinamento luminoso e contribuendo a valorizzare il decoro urbano e il patrimonio architettonico. Un’illuminazione più efficiente rappresenta anche un importante fattore di sicurezza, sia per la circolazione stradale sia per la vivibilità degli spazi pubblici. Lavoreremo in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale mettendo a disposizione competenze e tecnologie”.

“Con questo intervento a Fossombrone confermiamo il nostro impegno come Società Benefit nell’accompagnare i Comuni in un percorso concreto di transizione energetica e ambientale – spiega l’amministratore delegato di Hera Luce Alessandro Battistini – Non si tratta solo di sostituire oltre 2.100 apparecchi con tecnologia LED di ultima generazione, ma di ripensare l’infrastruttura in chiave di efficienza, sicurezza e valorizzazione del territorio. Il risparmio energetico atteso del 67%, pari a oltre 740 mila kWh l’anno e a quasi 300 tonnellate di CO₂ evitate, dimostra come sostenibilità e qualità del servizio possano andare di pari passo. Il nostro obiettivo è affiancare le amministrazioni con soluzioni integrate e di lungo periodo, capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali per tutta la comunità”.