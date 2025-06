0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – Fossombrone celebra la Giornata Nazionale dello Sport 2025: “Dal gioco, ai giochi”, due giorni di eventi all’insegna dello sport, del divertimento e dell’inclusione. Il Comune di Fossombrone rinnova anche quest’anno la propria adesione alla Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI e intitolata, per questa edizione 2025, “Dal gioco, ai giochi”. Un’iniziativa che coinvolgerà cittadini di tutte le età in un fine settimana ricco di appuntamenti, attività all’aria aperta per bambini, giovani e famiglie. L’evento, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

La manifestazione prenderà il via sabato 14 giugno alle ore 10.30 con l’inaugurazione ufficiale dell’Area Attrezzata di Parco Saraceni, un nuovo spazio pensato per la promozione dello sport all’aperto, fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Berloni.

Nel pomeriggio, dalle ore 18.30, Corso Garibaldi si trasformerà in una sorta di grande villaggio olimpico: stand, giochi, dimostrazioni e attività a cura delle Associazioni Sportive forsempronesi, con la collaborazione della Pro Loco Forum Sempronii e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Fossombrone.

Per l’occasione, il sabato sera sarà ancora più speciale grazie all’apertura serale straordinaria dei negozi, promossa dall’Associazione Commercianti di Fossombrone, presieduta da Giorgio Aguzzi, che offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere il centro storico in una cornice animata, accogliente e festosa. A completare l’atmosfera, l’Associazione Ristoratori, guidata dallo chef Luca Zanchetti, ha ideato menù speciali a tema sportivo per unire gusto e convivialità al piacere dello stare insieme.

La festa dello sport continuerà domenica 15 giugno con due appuntamenti speciali:

Alle ore 10.00 prenderà il via, presso il Circolo Tennis di Piazzale Grande Torino, la IX edizione del Torneo Open “Città di Fossombrone”, competizione ormai storica che richiama atleti e appassionati da tutta la regione.

Dalle ore 16.00, nella frazione di Ghilardino, l’ASD La Scodata Ranch aprirà le porte del proprio centro ippico con una visita guidata e dimostrazioni a cavallo, per avvicinare il pubblico al mondo dell’equitazione e al rapporto con gli animali.

«Un plauso al Comune di Fossombrone – ha esordito il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli – per proporre questa nella iniziativa di carattere nazionale. Un appuntamento per promuovere lo sport che è importante per il benessere fisico e la salute ma anche a livello sociale e aggregativo. Due giornate intense che coinvolgeranno l’intera comunità, dai bambini e ragazzi alle famiglie e anche commercianti e ristoratori».

«Questa due giorni – ha proseguito l’Assessore al Turismo, Federica Romiti – rappresenta un momento importante per la promozione del nostro territorio. Un’occasione che unisce sport, socialità e scoperta delle eccellenze locali, attirando famiglie e giovani non solo da Fossombrone. Scommettere su eventi di questo tipo significa investire sulla vivacità e sull’attrattività della nostra comunità».

Entusiasta anche l’Assessore ai Servizi Sociali, Laura Giombini: «Lo sport è un linguaggio universale, capace di unire e di includere. Iniziative come questa sono fondamentali per i più giovani, perché offrono occasioni di crescita, di socializzazione e di rispetto delle regole. È bello vedere le famiglie vivere insieme momenti di partecipazione così attiva».

A sottolineare il valore educativo e aggregativo dell’iniziativa il Consigliere con delega allo Sport, Cristian Amadori: «La Giornata Nazionale dello Sport è molto più di un evento: è un messaggio. Lo sport va vissuto ogni giorno, e il nostro compito è quello di creare spazi, reti e opportunità affinché bambini, ragazzi e adulti possano fare attività fisica in un ambiente sano, accogliente e stimolante. Siamo orgogliosi di poter offrire questa manifestazione alla nostra comunità».

Alla presentazione ha partecipato anche Graziano Giambartolomei, presidente della Pro loco che collaborerà all’evento.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: per Fossombrone lo sport è davvero di tutti e per tutti.