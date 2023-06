Fossombrone-Furlo: Insieme si può

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – Domenica 11 Giugno con partenza da Fossombrone alle ore 10.30: Fiab Fano FOR-BICI, A.G.F.I. Odv e Marche and Bike Tour Operator, in collaborazione: con Anffas Fano, Anffas Fossombrone, Unicità Insieme, Uici, Asi, OL3 Bike, i Briganti Fossombrone ed Enel Green Power e con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano – Assessorato alla Mobilità Sostenibile, Comune di Fossombrone, Comune di Fermignano, Comune di Acqualagna e Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, organizzano una passeggiata in bicicletta aperta a tutti con un taglio totalmente, giustamente e volutamente inclusivo.

Le persone con disabilità salendo su delle biciclette a pedalata assistita accessibili messe a disposizione da Marche and Bike Tour Operator e dall’Associazione AGFI Odv possono insieme agli accompagnatori vivere questa esperienza.

La bicicletta OL3 Bike a pedalata assistita a guida posteriore messa a disposizione da AGFI Odv è stata acquistata grazie alle donazioni ricevute con il CROWDFUNDING della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano relativamente al progetto: Facciamoci in 4 dove una delle 4 azioni progettuali prevedeva tale acquisto. La passeggiata è aperta a tutti, prevede lungo il percorso la visita guidata al Museo del Furlo e visita all’Abbazia di San Vincenzo, dove ci fermeremo per pranzo nel vicino Chiosco. Al ritorno faremo tappa alla Galleria Romana, per visitare la galleria e l’attigua Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ed infine il coronamento della Diga, in quanto Enel Green Power per questa nostra iniziativa, ha concesso questa ulteriore opportunità.

Perché Insieme si può raggiungere il suggestivo Passo del Furlo anche in bicicletta!

