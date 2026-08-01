Francesca Bonci confermata segretaria Lega Val Metauro

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Cartoceto (PU) – Si è svolto presso la Sala Cecchini, in via della Repubblica a Lucrezia, il congresso della sezione territoriale della Lega Val Metauro, che comprende i comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Terre Roveresche, Mondavio e Mombaroccio. Al congresso ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Marche Enrico Rossi, a testimonianza dell’attenzione del partito verso il rafforzamento della propria presenza nei territori. L’assemblea ha confermato Francesca Bonci alla guida della sezione come segretaria. Insieme a lei sono stati eletti nel direttivo Raffaele Guidi e Fabio Servici.

“Il nostro obiettivo – dichiara la neosegretaria Francesca Bonci – è quello di rafforzare ulteriormente la sezione attraverso l’ingresso di nuovi tesserati, il coinvolgimento dei militanti e una partecipazione sempre più attiva alle iniziative del partito. Vogliamo creare un gruppo di giovani che possa portare idee, entusiasmo e nuove opportunità di crescita, aumentando la presenza della Lega sul territorio e coinvolgendo in maniera concreta tutti i comuni che fanno parte della nostra sezione”.

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La nuova segreteria punta quindi a un radicamento sempre più capillare nei comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Terre Roveresche, Mondavio e Mombaroccio, valorizzando il lavoro del direttivo e promuovendo una presenza costante sul territorio attraverso iniziative, incontri e attività rivolte ai cittadini.

“Il coinvolgimento dei giovani sarà fondamentale per costruire il futuro della Lega nella Val Metauro e consolidare la nostra presenza sul territorio. Allo stesso tempo sarà indispensabile aumentare il numero dei tesserati e dei simpatizzanti in tutti i comuni della sezione, affinché il partito possa essere sempre più rappresentativo e vicino alle esigenze delle comunità locali. Come segretaria lavorerò per informare e coinvolgere tutti i tesserati nelle iniziative promosse dal partito e nelle attività della sezione, favorendo la partecipazione e il confronto. Solo attraverso il lavoro di squadra e una presenza costante sul territorio potremo continuare a far crescere la Lega nella Val Metauro”.