Fratelli d’Italia Fano: “Il nuovo ponte ciclopedonale è un’opera che guarda al futuro della città”

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Fano (PU) – “Il nuovo ponte ciclopedonale di Fano che sta prendendo forma rappresenta il segno tangibile di un modo diverso di amministrare: programmare, investire e realizzare. Un intervento atteso da anni che oggi diventa realtà grazie all’impegno della Regione Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli e al lavoro dell’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli. Fratelli d’Italia Fano accoglie con soddisfazione l’avanzamento dei lavori di un’infrastruttura destinata a migliorare i collegamenti tra i quartieri della città, rendendo gli spostamenti più sicuri e accessibili per pedoni e ciclisti. Un’opera che non avrà soltanto una funzione pratica, ma contribuirà anche a ridisegnare il volto di Fano, diventando un nuovo elemento identitario del paesaggio urbano e un simbolo di una città più moderna, connessa e vivibile”. In queste parole l’approvazione al progetto di Fratelli d’Italia Fano.

“Questa è la dimostrazione – affermano – di come una visione chiara e una programmazione seria possano tradursi in risultati concreti. La Regione ha scelto di investire nelle infrastrutture perché sa che lo sviluppo di un territorio passa anche dalla capacità di ricucire la città, unendo quartieri che per troppo tempo sono rimasti separati e creando collegamenti che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Oggi i cantieri avanzano e le opere prendono forma, con investimenti che restituiscono fiducia ai territori e rafforzano la competitività delle Marche”.

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“Il nuovo ponte ciclopedonale – ribadisce Fratelli d’Italia Fano – rappresenta una visione di città che guarda al futuro, nella quale funzionalità, bellezza architettonica e sicurezza si fondono in un’unica opera destinata a diventare un punto di riferimento per Fano. Un intervento che valorizza il territorio e conferma l’attenzione della Regione verso la nostra città e l’intera provincia. Fratelli d’Italia Fano continuerà a sostenere questo percorso, convinta che solo attraverso una politica fatta di responsabilità, investimenti e opere realizzate si possano dare risposte concrete ai cittadini e costruire un futuro di crescita per Fano e per le Marche”.