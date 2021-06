Frontone Summer Camp, a lezione di tecnica con un mister di scuola Juventus

0 Condividi Facebook Twitter

Frontone (PU) – Atleti si nasce ma ci si può anche diventare. È questo lo scopo del Frontone Summer Camp Soccer, una tre giorni per affinare la tecnica calcistica che torna dopo il successo del 2020 e addirittura raddoppia. Quest’anno, infatti, oltre alla seconda edizione del camp maschile riservato a bambini e ragazzi nati dal 2006 al 2014, è prevista anche un’edizione tutta al femminile (per la stessa fascia d’età), evento unico per la Regione Marche al quale parteciperà come ospite d’onore Nausica Costantini, nazionale sanmarinese in forza alla squadra di Serie A del Titano.

Ad organizzare i due eventi, patrocinati dal Comune di Frontone con la collaborazione del Csi Pesaro-Urbino con sede in Fano, è Filippo Pieri, già allenatore di calcio a 5 e allenatore giovani calciatori Uefa C, con un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda il settore giovanile. Il quarantacinquenne cagliese, infatti, dopo aver fatto parte dei Summer Camp estivi della Juventus a Sestriere, Vinovo e Castel di Sangro, quest’anno è entrato a far parte del Barcellona e seguirà in prima persona i camp di Roma e Firenze.

Già sold-out il camp maschile, previsto per il 9-10-11 luglio, con 46 iscritti provenienti da Frontone, Cagli, Montecchio, Vallefoglia e Sassoferrato che per tre giorni saranno seguiti, oltre che da Pieri, anche da Matteo Pierleoni, Ludovico Giosuè e Mario Madonia, tutti tecnici provenienti dalla scuola “La strada dei Campioni” di Ivan Zauli. Dal 16 al 18 luglio invece toccherà alle giovani calciatrici che saranno seguite, oltre che da Pieri e Pierleoni, da Elena Venerandi, capitano della Vis Pesaro femminile e Martina Vagnini, attuale giocatrice della Vis Pesaro ed ex calciatrice professionista.

I Camp sono “residential”, ovvero tutti gli iscritti, oltre ad allenarsi, alloggeranno per tre giorni all’Hotel Daino di Frontone con pause ristoro che prevedono rilassanti nuotate in piscina e partite di tennis presso il The King Village.

“Non vogliamo ‘sfornare’ campioni -spiega Pieri- ma dare ai ragazzi le basi per un miglioramento individuale e soprattutto offrirgli un esperienza di integrazione con altri bambini e bambine, facendogli riappropriare di spazi all’aperto”.

Per info: 339.58.36.771 – 333.42.43.196 – 328.82.67.686.