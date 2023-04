Fuga di giovani, Vitri (PD): “La Regione di Acquaroli come pensa di formare profili professionali utili al distretto industriale del Nord delle Marche?”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Fuga di giovani dalle Marche mentre le attività economiche, dalla meccanica alla ristorazione, non trovano le figure di cui hanno bisogno e la giunta Acquaroli cosa fa?” A chiederlo con un’interrogazione è stata la Consigliera regionale Micaela Vitri, che dichiara:

“Manca la visione sulle politiche attive del lavoro e la giunta Acquaroli è in grave ritardo sull’attuazione del Piano GOL (Garanzia Occupabilità Giovani) e sull’attivazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che interessano circa 60.000 studenti nella nostra regione. Basta entrare in un Centro per l’Impiego per capire quali sono le figure professionali più richieste, eppure la programmazione delle politiche per l’occupazione si concentrano su tutt’altro e risultano incongruenti”.

“In base a dati ufficiali nel 2022 dalle Marche – spiega Micaela Vitri – ci sono stati 2.439 under 40 migrati all’estero e 4.240 verso altre regioni italiane. Ciò’ significa che, sempre in Italia, altre regioni vicine hanno offerto migliori opportunità di noi ai giovani marchigiani. C’è evidentemente qualcosa che non va. Nella sua replica alla mia interrogazione, sottoscritta anche da Andrea Biancani, l’Assessore Aguzzi ha addirittura annunciato che sono state individuate le prime agenzie private che affiancheranno i Centri per l’Impiego, abdicando completamente al ruolo del pubblico. Purtroppo bisogna ammettere che in questi ultimi due anni i centri per l’impiego non sono stati messi nelle condizioni di operare in maniera efficace per fare incontrare domanda e offerta di lavoro”.

“Nel nostro territorio – aggiunge la Vitri – molte imprese lamentano la mancanza di figure specializzate e adeguatamente formate, eppure si organizzano corsi di formazione per figure non richieste. Mi fa piacere-conclude Vitri- che la Regione avvii percorsi di formazione di specifici profili del comparto moda o del giardiniere d’arte per parchi storici, ma non è ciò che serve al Nord delle Marche, che ha un distretto industriale fondato sul mobile, la metalmeccanica e l’innovazione”.