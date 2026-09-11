Fumetto, gioco e cultura pop protagonisti a ‘Smirra Games Fest’

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Pesaro – Torna ‘Smirra Games Fest’, l’attesa fiera del fumetto e della cultura pop di Cagli. La terza edizione dell’evento – nato nel 2024 come primo festival ‘nerd’ dell’entroterra della provincia e ideato e organizzato dall’associazione “Il Giorno Dopo” – è in programma sabato 12 settembre, al Centro polivalente di Smirra (Cagli), con il patrocinio del Comune di Cagli, della Provincia e del Consiglio regionale delle Marche. L’ingresso è gratuito. La manifestazione è stata presentata in Provincia dal presidente e sindaco di Cagli Alberto Alessandri, dal cofondatore della manifestazione Denis Monacchi e dalla rappresentante dell’associazione ‘Il Giorno Dopo’ Aurora Pompa.

«Un evento che unisce tre generazioni, trasmette tradizioni popolari e contribuisce a valorizzare il territorio anche con l’enogastronomia, coinvolgendo in modo sempre più appassionato anche chi viene da fuori. La manifestazione ha assunto negli anni una dimensione extra provinciale ed è un esempio virtuoso per la comunità», ha detto Alessandri.

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«La fiera – hanno spiegato Monacchi e Pompa – è diventata negli anni un punto di riferimento per la cultura nerd e pop, capace di unire passioni in un ambiente inclusivo. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, all’interno di una cornice paesana e familiare tra spettacoli, musica e buon cibo».

L’apertura al pubblico è in programma alle ore 11. Inaugurazione alle ore 14; a seguire, dalle 15, i due ospiti d’eccezione Lorenzo Scattorin e Patrizio Prata – storiche icone del doppiaggio italiano, noti per aver prestato la voce rispettivamente a Sanji e Zoro nella celebre serie animata One Piece – che saliranno sul palco per un’intervista doppia. Il programma nel ‘Main Stage’ proseguirà con una serie di spettacoli, tra cui la tradizionale gara cosplay (condotta da “Edo_Lupin” e realizzata in collaborazione con “Experience+” e “La Boutique del Gioco”), il concerto della cartoon coverband “Anim-ex” e il dj set.

LE AREE – La rinnovata area ‘Mostra Mercato’ ospiterà più di trenta negozianti di merchandising, collezionismo e hobbismo: dalle carte collezionabili Pokémon alle action figure, passando per Funko Pop, stampe 3d, articoli di artigianato e prodotti K-beauty. Nell’area ‘Gaming’ torneranno la sala giochi con le console contemporanee e retro; il torneo e-sport di calcio in collaborazione con Sos Computer Cagli (con il patrocinio della Fies riconosciuta dal Coni) e i simulatori Sim Racing Formula1 in collaborazione con Vsrc.

Nell’area ‘Giochi da Tavolo’ saranno allestiti l’amata ludoteca di Fudo Games, lo stand mattoncini, il torneo di carte collezionabili di One Piece (in collaborazione con Games Time Fano) e il torneo di Beyblade X (in collaborazione con I Giochi del Corvo). Non mancheranno gli stand della Polizia locale e della Croce Rossa di Cagli; le attività interattive, le simulazioni e una nuova area ‘Escape town horror’ realizzata in collaborazione con Argo Games. L’area ‘Asia’ ospiterà il K-Music Stage dedicato alla musica pop coreana (in collaborazione con KPop Marche e con Kpop Dojo), oltre alla scuola di arti marziali di Fano Dojo Shingen con dimostrazioni di Aikido, Kendo, Chanbara e Naginata.

L’area ‘Artist Alley’ ospiterà artisti, autori, illustratori e fumettisti, con nomi noti del settore tra cui Daniele Garbugli, Francesca Urbinati, Simone Pontieri, Roberto Gatto, Francesco Zanotti, Michele Petrucci, Francesco Fioretti, Nicholas Ciuferri e Gianfelice Battista. In questa zona da segnalare la presenza di uno spazio conferenze per presentazioni e interviste, oltre a una mostra d’arte e a un laboratorio di animazione, realizzati in collaborazione con la Scuola del Libro di Urbino.

L’area ‘Fantasy ‘includerà un grande spazio dedicato al gioco di carte Magic The Gathering, con torneo di Commander e Draft realizzati in collaborazione con Game Up Gubbio e Edh Gubbio, oltre a sessioni di Magic gestite da Commander MtGang, sessioni di Dungeons&Dragons e altri giochi di ruolo organizzate dal master indipendente Elia Esposto. Sarà presente anche l’associazione Giochi Storici di Cagli, con gli arcieri e i balestrieri, per promuovere il celebre Palio dell’Oca.

L’area ‘Cosplay’ si arricchisce con nuovi cosplayer, un’area photo shooting professionale e alcuni stand per il ‘meet&greet’ con cosplayer e ospiti. Protagonisti dell’area saranno Edo_Lupin, Shadowchan92, Enricofabbri123, Ta_cos123, Lupin_3_cosplay, il collettivo One Puglia e tanti altri oltre ai doppiatori Patrizio Prata e Lorenzo Scattorin che incontreranno i fan per foto e autografi dalle ore 16 alle 18. Tra le collaborazioni più importanti da segnalare quelle con Eden Comics Pesaro e Fano Comics, gli altri due eventi di riferimento della provincia. Ulteriori informazioni e aggiornamenti nel sito ufficiale e sulle pagine Instagram, Facebook e TikTok della manifestazione.