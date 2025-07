GDF Pesaro e Urbino: avvicendamento al vertice del gruppo di Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di finanza di Pesaro: il Maggiore Antonio Manselli lascia il comando, assunto nel settembre 2021, per assumere un prestigioso incarico presso il Comando Regionale Marche di Ancona. A succedergli è il Capitano Nicola Curtale, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste. Durante i quattro anni alla guida del Gruppo, il Maggiore Antonio Manselli ha coordinato numerose attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto all’evasione fiscale, alla tutela della spesa pubblica, e in materia di usura. Fra le attività più rilevanti, si segnala l’operazione “manda foto” conclusasi nel 2024. Significativo, inoltre, il contributo fornito dal Gruppo, in particolare modo con le unità cinofile, nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio pesarese.

Laureato in Giurisprudenza, il Capitano Curtale ha già ricoperto incarichi di comando presso reparti operativi in altre regioni, distinguendosi per la sua competenza in materia di polizia economico-finanziaria. In particolare, dopo il percorso di formazione presso l’Accademia del Corpo, dal 2013 al 2018, ha prestato servizio presso Reparti territoriali del Corpo ubicati alla sede di Casalnuovo di Napoli, Castelfranco Veneto e, infine, Trieste, dove ha maturato diverse esperienze operative nei vari settori della missione istituzionale.

II Comandante Provinciale, Col. t.ST Paolo Brucato, ha ringraziato il Maggiore Antonio Manselli per l’attività svolta sempre con assoluta dedizione e sincero attaccamento all’Istituzione e ha rivolto al Capitano Curtale un augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse dell’Istituzione e del Paese.