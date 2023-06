Generazione Futuro Festival apre con Maisano, domani atteso Merluzzo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Da Le Iene a YouTube passando per il mondo del doppiaggio. Inaugura questa sera la seconda edizione di generazione Futuro Festival l’evento voluto dalla Fondazione Carifano per aprirsi ai giovani.

Il primo talk in programma è oggi alle 21,15 è con Marco Maisano che sarà intervistato dalla giornalista del Tg3 Marche Anna Madia. Si parlerà di “La voce dei senza voce: investigare al tempo del digital”. Noto come inviato per “Le Iene”, si fa conoscere anche con il programma televisivo su TV8 “Piacere Maisano”, in cui intraprende viaggi in Italia e nel mondo per raccontare grandi temi d’attualità, come il cambiamento climatico, la religione, le nuove frontiere dell’alimentazione e per far scoprire al pubblico i luoghi meno accessibili del pianeta. Nel 2021 a causa della pandemia da Covid19, e delle conseguenti restrizioni su viaggi e spostamenti, dà vita allo spin-off “Permesso Maisano” in cui intervista celebrità italiane nelle loro abitazioni. Nel 2022 collabora con Radio Deejay e scrive prima il podcast “The Italian Job”, serie in cui racconta le vite dei più grandi geni della truffa della storia d’Italia, e poi “Fantasma – Il caso Unabomber” che, dopo 16 anni dall’ultimo attentato, ha fatto riaprire le indagini. Il talk di Maisano sarà moderato da Anna Madia giornalista del Tg3 Marche.

Domani, invece, sarà la volta di una delle voci italiane più conosciute, Maurizio Merluzzo, conosciuto soprattutto per la sua attività di doppiatore e per i suoi video su YouTube, in cui parla di videogiochi e cultura pop. Il canale ha un grande seguito di fan e conta numerosi video con milioni di visualizzazioni. Inoltre, Maurizio Merluzzo ha partecipato a diversi eventi e conferenze, tra cui il Web Marketing Festival, dove ha tenuto un intervento sulla monetizzazione delle piattaforme digitali come YouTube. Nel suo talk si parlerà de “Il doppiatore 4.0: dal cinema al mondo digitale” e sarà moderato da Jacopo Mascarucci, Digital Marketing Specialist di Comunica Media Agency.

Quest’anno durante l’evento ci sarà anche la possibilità di effettuare domande agli ospiti in tempo reale. Nel maxischermo verrà proiettato un QrCode che, una volta inquadrato con il proprio smartphone, permetterà di inviare al presentatore della serata (Alessandro Bianchi) le domande da rigirare ai vari personaggi che interverranno a Generazione Futuro festival.

Infine questa sera alla Corte del Nespolo, ci sarà un collegamento con il Tg di Sky Sport alle ore 20,30 in diretta con Luca Marchetti e alle 21, per il taglio del nastro, ci saranno anche Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Faina, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Maurizio Compagnoni.

L’ingresso a Generazione Futuro Festival è gratuito.

Info su www.generazionefuturofestival.it