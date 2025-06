Generazione Futuro Festival torna il 20, 21 e 22 giugno

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Tre giorni per ascoltare, confrontarsi, scoprire e immaginare il domani: dal 20 al 22 giugno, torna a Palazzo Bracci Pagani Generazione Futuro Festival, l’evento pensato per mettere al centro i giovani, le loro idee, le loro passioni e le loro domande sul futuro.

Un progetto ideato da Comunica Media Agency e sostenuto dalla Fondazione Carifano, che da anni lavora per avvicinare le nuove generazioni alla vita dell’ente e alla riflessione su temi sociali, culturali e ambientali. Anche quest’anno il festival porterà a Fano ospiti amati e seguiti sui social, protagonisti del mondo digitale che hanno saputo costruire il proprio percorso con creatività, passione e determinazione.

Si parte venerdì 20 giugno, alle 21.15 nella suggestiva Corte del Nespolo, con il talk insieme a Danny Lazzarin, creator e imprenditore digitale, noto per i suoi video motivazionali e il suo stile diretto e ironico, che racconta con autenticità la vita quotidiana e le sfide dei più giovani. Con più di 1 milione di iscritti su YouTube e Instagram, ha costruito una community affiatata e determinata, diventando il volto di una generazione che crede in sé stessa e non ha paura di mettersi in gioco, una generazione attenta alla cura del corpo ma a quella della mente.

Sabato 21 giugno, sempre alle 21.15, sarà la volta di Riccardo Dose, Youtuber e volto amato del web, che intrattiene ogni giorno migliaia di follower con il suo stile spontaneo, i suoi blog e le sue incursioni tra satira e attualità. La sua capacità di comunicare in modo diretto e coinvolgente lo ha reso una voce riconosciuta nel panorama digitale italiano portando valore e consapevolezza anche fuori dai social. Tra le varie attività Dose documenta anche l’esplorazione di luoghi abbandonati non solo in Italia ma in giro per il mondo.

Ma la vera novità di quest’anno è che a moderare gli incontri saranno gli studenti dei licei fanesi: i ragazzi non solo come spettatori, ma come parte attiva del dialogo, protagonisti a tutti gli effetti del festival.

Domenica 22 giugno, invece, si cambia format con una proposta tutta da giocare: alle 18.00 nella sede della Fondazione Carifano in Via Montevecchio 114, parte la Caccia all’Agenda Merloni. Durante misteriose ricerche lungo il Metauro, è scomparsa l’agenda del professor Giulio Merloni, che custodisce informazioni delicate e fondamentali. Toccherà ai partecipanti risolvere enigmi, raccogliere indizi e riportare alla luce la verità. Un’avventura coinvolgente, organizzata insieme alla Fondazione Carifano nell’ambito della rassegna Terra e Clima, per sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità ambientale. La caccia al tesoro si concluderà verso le 20.30 con la premiazione dei vincitori e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Durante i giorni del festival, ci sarà anche spazio per un’esperienza immersiva davvero unica: l’ambiente che si affaccia su Corso Matteotti ospiterà una mostra curata dalla Stark di Cagli, che ci condurrà in un viaggio nel futuro, tra proiezioni immersive e superfici interattive (inaugurazione venerdì 20 giugno).

L’ingresso a tutte le attività è gratuito, ma è consigliata la prenotazione del posto a sedere per i talk serali, che può essere effettuata direttamente sul sito di Generazione Futuro Festival o tramite le sue pagine social.