Ginnastica per adulti: oltre 100 Over 50 si mantengono giovani grazie al Csi

Fano (PU) – Sport di squadra, tornei ed eventi ma anche aggregazione e attività fisica per tutte le età. Il Csi Fano si conferma ancora una volta ente poliedrico e realtà vicina ad ogni fascia della popolazione.

Ne è una prova concreta “In Movimento”, il progetto di ginnastica dolce rivolto alla cittadinanza in età adulta ed anziana che da quest’anno rientra nel progetto Welfare Cult della Regione Marche cui il comitato regionale Csi ha aderito appunto tramite il comitato provinciale.

Giunto alla sua decima edizione si è dimostrato più forte anche del Covid, il quale ne ha solo comportato una piccola sospensione di qualche mese nel 2020, “In Movimento” in questa stagione ha raggiunto il numero record di partecipanti tanto da dover aumentare gli orari e le sedi di allenamento.

Sono oltre 100, infatti, gli adulti di età compresa tra i 55 e 75 anni, che prendono parte alle lezioni di Ginnastica Dolce previste il martedì e giovedì mattina al Palas Allende (doppio turno orario), e Total Body, in programma il lunedì e mercoledì pomeriggio alla palestra della scuola Padalino.

“Quello che ci preme sottolineare – spiega Francesco Paoloni, vicepresidente Csi e ideatore del progetto – è l’aspetto aggregativo di ‘In Movimento’. Aldilà della lezione infatti, importantissima e fondamentale per permettere ai non più giovanissimi partecipanti di mantenersi in forma, si è creato un legame d’amicizia tra gli iscritti che porta ad uscite, gite e cene. Questa è una componente fondamentale per noi del Csi che da sempre perseguiamo stili di vita sani e la socialità, oltre all’agonismo”.

Ad occuparsi dei “ragazzi” sono le istruttrici Monica Massagrande e Gaia Omiccioli, che vivono in prima persona questo duplice aspetto dell’iniziativa: “Il corpo umano – spiega Monica Massagrande – col passare degli anni tende a perdere gran parte delle proprie capacità coordinative e cognitive. Questo corso mira proprio ad allungare il più possibile questo processo e il fatto che ci si ritrovi prima e dopo la lezione, anche per un semplice caffè al bar o una passeggiata, mantiene vive non solo le funzioni del corpo, quindi postura ed elasticità, ma anche quelle della mente”.

E’ possibile chiedere informazioni e prendere parte ai corsi telefonando al numero: 338.7525391 o visitando il sito www.csifano.it