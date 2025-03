Giornata Internazionale della donna: screening oncologici per la tutela della salute

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo la Regione Marche invita alla prevenzione e diagnosi precoce quali principali strategie di difesa della salute delle donne. Considerando la pericolosità delle malattie oncologiche, che continuano a crescere e rappresentare la seconda causa di morte nelle donne pur essendo sempre più curabili, la tutela della salute è affidata alla prevenzione. “La Regione sta rivolgendo una grande attenzione alla tutela della salute della donna investendo sulla prevenzione e la diagnosi precoce – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Abbiamo potenziato gli screening oncologici e ampliato la platea di popolazione femminile che può accedervi. Stiamo inoltre lavorando ad iniziative specifiche per incrementare le adesioni agli screening attraverso la diffusione delle campagne di prevenzione anche tramite canali social. La prevenzione è fondamentale per contrastare le malattie oncologiche, per questo invito la popolazione ad aderire ai nostri programmi di screening e di vaccinazione”.

Due le principali strategie per la difesa dalle malattie oncologiche: prevenirne la comparsa adottando uno stile di vita sano (prevenzione primaria), e diagnosi precoce attraverso un test di screening. La Regione offre screening alle ‘classi d’età bersaglio’, quelle ritenute a maggior rischio, e riguardano i tumori di colon-retto, mammella e cervice uterina. Gli screening oncologici sono esami sistematici, condotti con mezzi clinici, strumentali o di laboratorio non invasivi, per individuare una malattia in una fase preclinica o i precursori della malattia. La popolazione interessata viene invitata a sottoporsi al test tramite una lettera da parte delle Segreterie Organizzative degli Screening e l’adesione è volontaria. Lo screening avviene seguendo protocolli regionali che ne garantiscono la qualità, l’uniformità e l’equità di accesso.

La Regione Marche da anni ha avviato sull’intero territorio regionale tre percorsi di screening: lo screening per il tumore della mammella ha una cadenza biennale e prevede l’esecuzione della mammografia a tutte le donne asintomatiche di età compresa tra i 45 ed i 74 anni. Per il tumore della cervice uterina, lo screening è rivolto alle donne fra 30 e 64 anni con l’esecuzione dell’HPV test (identificazione del Papilloma Virus Umano, principale responsabile della patologia) ogni 5 anni; mentre alle donne non vaccinate per HPV dai 25 ai 29 anni viene offerto il Pap test ogni 3 anni. Lo screening per il tumore del colon-retto è offerto sia alle donne che agli uomini tra 50 e 74 anni, si effettua ogni due anni e consiste nell’esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. I test di screening sono gratuiti per le fasce d’età interessate e le persone vengono chiamate tramite invito: aderire ai programmi di screening rappresenta un investimento sulla propria salute.

Tra le iniziative dedicate alla salute della donna nel mese di marzo, l’Agenzia Regionale Sanitaria ha organizzato per il 21 marzo a Palazzo Li Madou, ad Ancona, la seconda edizione del convegno: ‘Prevenzione donna’ quest’anno sul tema: ‘Dalle strategie di intervento alle azioni’. Si discuterà degli aspetti di genere nei Programmi e nelle azioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Per informazioni sugli screening, è possibile contattare i numeri verdi delle Segreterie Organizzative Screening Oncologici dei Dipartimenti di Prevenzione: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Screening-oncologici

Numero Verde

Ast Pesaro Urbino: Urbino 800 210 858; Pesaro 800 738 073; Fano 800 710 977

Ast Ancona: 800 267 267

Ast Macerata: 800 178 008

Ast Fermo: 800 185 454

Ast Ascoli Piceno: 800 586 657