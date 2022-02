Giornata nazionale del personale sanitario, Seri fa visita al personale del Pronto Soccorso del Santa Croce

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “In occasione della seconda Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato ho voluto portare il mio ringraziamento e di tutta la città al personale del Pronto Soccorso di Fano”. Così il sindaco Seri durante la visita di questo pomeriggio agli operatori dell’ospedale fanese.

“Ho sentito il dovere di esprimere gratitudine a chi si mette a disposizione per assistere coloro che hanno bisogno di aiuto – ha spiegato Seri -. Il Covid è un nemico invisibile che ci ha colpiti alle spalle, ma se stiamo vincendo questa battaglia lo dobbiamo a tutto il personale sanitario. Gli operatori del Pronto Soccorso, fronteggiando in maniera encomiabile un’emergenza mai vista, sono degli angeli che si dedicano al servizio degli altri. La città è orgogliosa di voi e della passione che mettete in questa professione”. Seri poi ha voluto augurare buon lavoro al dottor Giancarlo Titolo, nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Marche Nord. È stata l’occasione per esprimere un augurio al Dottor Titolo per questa nuova responsabilità che sono convinto assumerà con grande competenza e umanità”.

