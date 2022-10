Giornata sulla salute mentale, Vitri (PD): “Chiedo alla Regione più impegno per il dipartimento di Marche Nord”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Giornata mondiale della salute mentale. Purtroppo ancora un tabù – dichiara la consigliera regionale Micaela Vitri – che rende difficile affrontare sindromi drammaticamente in crescita a partire da depressione, forme di ansia e disturbi alimentari”.

“Una sofferenza – spiega la Vitri – che scorre sempre silenziosa e fa discutere in questi giorni la vicenda di Marco Bellavia, costretto ad abbandonare ‘Il Grande Fratello’ perché deriso e marginalizzato dagli altri concorrenti per il suo disagio emotivo. Lontani dalle telecamere però questi casi sono milioni, toccando donne e uomini di ogni età”.

Pubblicità

“Nonostante la situazione sia drammatica, – continua la consigliera del PD – e risorse investite in Italia sulla salute mentale sono del tutto insufficienti perché spendiamo il 3,5% della spesa sanitaria

Ancora peggio le Marche, che investono il 2,3% della spesa sanitaria, abbondantemente sotto la media nazionale; c’è un enorme lavoro da fare. Per questo in Consiglio regionale ho voluto presentare alcuni atti significativi: una mia interrogazione per il rafforzamento del servizio di Disturbi del Comportamento Alimentare, oltre alla sottoscrizione di altri atti presentati dal mio collega Andrea Biancani, visto che nella provincia di Pesaro-Urbino il servizio sopracitato dipenda da una sola psichiatra in seguito a pensionamenti e dimissioni, nonostante le richieste di prestazioni siano in crescita”.

“Inoltre- conclude Vitri- sono stati depositate una proposta di legge e una mozione per l’istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie (di cui sono primi firmatari rispettivamente i miei colleghi Mangialardi e Cesetti)”.