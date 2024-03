Giovani e Imprese, le sfide del futuro e i cambiamenti

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Imprese che nascono e si affermano in poco tempo. Giovani che scommettono su un’idea imprenditoriale e che riescono a realizzarla con successo. Altri che invece avviano un’attività ma la chiudono dopo pochi mesi. Il mondo delle giovani imprese è pieno di casi a volte molto contrastanti tra loro dove ritroviamo storie di successo ma anche fallimenti. Ma non si parla solo di start-up. Nelle Marche infatti sono molte le imprese condotte da giovani già avviate da tempo che però si trovano a dover fare i conti con i repentini cambiamenti del mercato e l’ingresso dell’intelligenza artificiale.

CNA Giovani Ancona e Pesaro Urbino organizzano per giovedì 4 aprile alle ore 18 nella Sala Aurora del Comune di Mondolfo, l’iniziativa dal titolo “Giovani e imprese davanti al cambiamento”, Come raggiungere obiettivi aziendali e personali e anticipare il futuro. Un evento che CNA Giovani imprenditori ha pensato per condividere esperienze di cambiamento e scoprire strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi.

Pubblicità

“Professionisti e imprenditori – dice la responsabile di CNA Giovani Imprenditori Claudia Di Dario – si confronteranno su storie di successo e sfide vinte, offrendo spunti di riflessione e consigli pratici. L’obiettivo? Quello di ispirare i giovani imprenditori a dare una svolta alla vita professionale”. Tra gli argomenti trattati: come individuare le aree di cambiamento nell’azienda e nella vita; gli strumenti per migliorare efficienza e produttività; le strategie per superare le sfide e raggiungere gli obiettivi; come costruire una rete di contatti proficua. Interverranno: Fiammetta Pappalardo Career Coach; Mauro Tortelli, business coach e formatore; Fausto Massioni export manager e coach; Selene Re, presidente giovani imprenditori CNA Marche; Paolo Mariani direttore del Confidi Uni.co.