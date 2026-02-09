Giuseppe Carnevali celebra 50 anni di attività a Urbania

0 Condividi Facebook Twitter

Urbania (PU) – Un traguardo che profuma di passione e professionalità, quel profumo di genuinità e calore che si respira da 50 anni nel negozio di Giuseppe Carnevali e Rosalba Agostini. Molto più di un negozio di generi alimentari, un pezzo di storia della città durantina. Sabato 7 febbraio Confcommercio Marche Nord ha festeggiato il 50esimo anniversario di attività di Giuseppe e Rosalba, un esempio straordinario di dedizione e amore per il proprio lavoro.

Per celebrare questo prestigioso traguardo, l’Amministrazione Comunale di Urbania ha omaggiato la Ditta Carnevali con una pregiata ceramica di Urbania. Confcommercio, con i referenti dell’ufficio di Urbania Sara Rigucci e Luca Luzi, ha partecipato consegnando loro un attestato di benemerenza come ringraziamento per la storica fedeltà all’associazione e per il valore portato al tessuto economico locale.

“A Giuseppe e Rosalba – sottolinea il direttore Agnese Trufelli – vanno i nostri più sentiti complimenti! Grazie per essere un punto di riferimento per la comunità e per aver scritto, giorno dopo giorno, una bellissima pagina della storia di Urbania e del territorio. Festeggiare 50 anni di attività in un contesto come quello attuale rappresenta davvero una grande impresa. È un orgoglio premiare attività che rappresentano a tutti gli effetti presidi di aggregazione e socialità”.