Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Montelabbate con Marche a rifiuti zero

Pesaro – Si è aperta la rassegna di appuntamenti con Marche a rifiuti zero nell’Istituto comprensivo di Montelabbate. Le esperte dell’associazione, su proposta del Comune, incontreranno 10 classi della scuola primaria nelle tre sedi dell’istituto: Apsella, Montelabbate, Osteria Nuova.

L’inaugurazione è stata con la classe 4 A di Apsella, 13 bambini svegli, interessati, partecipi. Li abbiamo messi davanti al sacco nero, per pescare ciascuno un rifiuto. Da lì è nato un dialogo aperto su quale sia il rifiuto prodotto in maggior quantità, quanti di essi sono monouso, quanti sono imballaggi, quali non sono davvero rifiuti, come la buccia di banana o il guscio di noce di cocco, che sono materiale organico che ha un tempo di decomposizione dell’ordine di 1-2 anni, molto molto minore di quello della plastica, che può impiegare fino a 1000 anni per decomporsi, tanto quanto ci ha messo il petrolio a formarsi.

Noi non aiutiamo l’ambiente, siamo parte dell’ambiente, e quel che possiamo fare è cercare di contaminarlo il meno possibile, preservarlo, perché ne abbiamo bisogno, per respirare, per nutrirci, per stare bene davvero. Questo lo abbiamo appreso anche grazie alla lettura dell’albo Una foresta di Marc Martin – Terre di Mezzo. Dopo la storia Matteo ha raccontato della quercia che suo padre ha fatto abbattere e che a lui mancava. I bambini hanno un senso del valore vero delle cose che faremo bene ad assimilare..

Riciclare, ottima azione, ma prima ancora occorre ridurre i rifiuti prodotti per il nostro ben vivere e per preservare l’ambiente, riutilizzare magari cambiando destinazione d’uso, ad esempio un paio di Jeans possono diventare un astuccio o una borsa, la catena di una bicicletta un sottopentola. Quanto costa? Ha chiesto Accra. Ma qual è il costo vero delle cose? Comprende davvero sempre la manodopera a giusto prezzo, un impiego responsabile delle risorse e una gestione sostenibile dei rifiuti? Si possono fare scelte, mettere delle priorità e comprare quel che davvero serve, scegliere dove comprare, ad esempio alla bottega del commercio equo e solidale. L’esperta in classe aveva allestito uno spazio dedicato ad oggetti monouso spesso in plastica da un lato e oggetti riutilizzabili e in materiali di qualità dall’altro, molti dei secondi venivano proprio dalla bottega. I bambini hanno esplorato il banchetto incuriositi.

In classe vi era anche un angolo dei libri e l’attenzione è caduta su Winston, l’orso che lotta contro il riscaldamento polare. La lettura è stata molto partecipata, con domande che anticipavano la storia. Infine, Winston ci ha proprio insegnato che è necessario cambiare partendo da noi stessi e cercare alleanze.

Nel sacco nero da cui i bimbi hanno pescato all’inizio dell’incontro vi era anche un cellulare. Si è aperto così il grande tema dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), a cui quest’anno è dedicata la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti – SEER, dal 22 al 30 novembre. Abbiamo scoperto che le nostre case sono piene di RAEE in uso o ammucchiati in soffitta, che gli oggetti elettronici contengono vari materiali, alcuni preziosi, altri difficili da ricavare e trattare, come le terre rare. Per questo è prioritario ridurre e riutilizzare, scegliendo cellulari e computer rigenerati e infine fare bene la raccolta differenziata, recandoci alle isole ecologiche.

La mattinata si è conclusa con il gioco a squadre Il mondo sommerso dei rifiuti invisibili. Eh sì, perché oltre ai rifiuti che vediamo ce ne sono altri, legati al ciclo di produzione degli oggetti, invisibili appunto. Ad esempio, un solo computer genera 1200 kg di materiali estratti e scartati durante la fabbricazione e nello smaltimento.