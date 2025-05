Gradara si trasforma in un campo di avventura

0 Condividi Facebook Twitter

Gradara (PU) – Sabato 3 maggio, la storica città di Gradara si trasformerà in campo di avventura con l’iniziativa: “Gradara Escape City”. Dalle ore 10:00 alle 18:00, residenti e turisti sono invitati a partecipare a una giornata all’insegna del divertimento e della scoperta, con un percorso che attraverserà i luoghi iconici e nascosti del borgo. L’evento, creato da The Seekers in collaborazione con il Comune di Gradara e Gradara Innova, offre un’esperienza coinvolgente adatta a famiglie, gruppi di amici e appassionati. Presentandosi alla postazione dedicata nei pressi dell’Ufficio Turistico I.A.T., i partecipanti potranno scegliere se aiutare una spia o un ribelle evaso che si inseguono tra sentieri, torri e vie pittoresche di Gradara e avranno solo un’ora di tempo per portare a termine la missione. L’orario di partenza è libero ma compreso fra le ore 10.00 e le 18.00 (ultima partenza ore 17.00).

Gradara Escape City non è solo un’attività ludica immersiva ma è anche parte di una campagna di crowdfunding che supporta lo sviluppo dell’applicazione di gioco “The Seekers”, uno dei progetti selezionati dalla Regione Marche nell’ambito del programma di cooperazione Crowdfundmatch in cui la Regione Marche è capofila di un raggruppamento di altre 8 Regioni dell’UE

The Seekers è un’app che presto sarà disponibile negli Store, progettata per trasformare città, parchi, borghi e musei in avventure da esplorare. Gli utenti potranno risolvere enigmi e seguire percorsi di gioco, vivendo esperienze da moderno Sherlock Holmes o Indiana Jones, e valorizzando così il patrimonio culturale del territorio.

Partecipare all’iniziativa di sabato 3 maggio significa contribuire attivamente alla creazione di questa innovativa piattaforma digitale. Non perdete l’occasione di essere parte di questa avventura unica e di supportare un progetto culturale!

Per info e costi:

info@theseekers.it

https://www.theseekers.it/

IAT Ufficio Turistico di Gradara

Tel. 0541964673 int. 1 / Cell. 331 – 1520659