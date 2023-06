Grande successo a Fano per le finali regionali 2023 Csi Marche degli sport a squadre

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Grande giornata di sport quella che si è consumata domenica 25 giugno nella città di Fano, dove sono stati incoronati i Campioni Regionali degli Sport di Squadra CSI Marche 2023 in un clima di festa e condivisione.

Alla conclusione dei vari match, disputati presso vari impianti cittadini nel corso della mattinata, sono poi seguite le premiazioni ed il pranzo associativo presso la Cooperativa Tre Ponti che ha coinvolto più di 150 persone; nel complesso, considerando anche chi non si è fermato a pranzo, la manifestazione ha avuto più di 200 presenze complessive.

Venendo ai risultati sportivi: nel Calcio a 5 dopo un’estenuante serie di calci di rigore trionfano i ragazzi di Montemarciano di ASD World Fire con il secondo posto che va a un indomito CSI Montefiore, mentre nel Calcio a 7 United Montecosaro si impone su SSD Moglianese. Entrambe le gare si sono disputate sul sintetico della Cooperativa Tre Ponti.

La Pallavolo Mista nella finalina tutta fanese vede l’affermazione di MC Energy su Conti On Fire, mentre la finalissima andata in scena nella Palestra della Nuova Scuola Primaria di Cuccurano non tradisce le attese: vittoria in rimonta per 3-2 dei Campioni Nazionali CSI uscenti di Puma Volley, che messi sotto 0-2 da una gagliarda TvCSI trovano le energie fisiche e mentali per reagire e confermarsi nuovamente Campioni Regionali. Grande dimostrazione di forza dei maceratesi, che si presentano ai Campionati Nazionali con un biglietto da visita del tutto invidiabile.

Anche le Istituzioni non hanno voluto far mancare il loro sostegno: le premiazioni infatti hanno visto la partecipazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Fano, Barbara Brunori, mentre il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, Dino Latini, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento e sostegno al CSI Marche e alla manifestazione, che si ricorda essere stata realizzata con il patrocino e la compartecipazione del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche.

Si ringraziano infine, oltre ai già citati Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche e Comune di Fano, anche: Bacedo per le coppe, Cooperativa Tre Ponti per l’ospitalità, Ristorante La Perla per il pranzo e non ultimo il Comitato Provinciale CSI di Pesaro-Urbino con sede in Fano per il supporto organizzativo.