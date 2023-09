Grande successo per i film marchigiani a Venezia

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Successo per i film marchigiani alla Mostra del cinema di Venezia. La presentazione delle opere made in Marche all’Hotel Excelsior al Lido, organizzata dalla Fondazione Marche cultura e da Marche Film Commission e Regione Marche, ha riscosso unanimi consensi tra stampa e addetti al settore. All’Italian Pavillon sono stati proiettati sette tra film, docufilm e documentari. Di queste opere ben cinque sono state realizzate da imprese associate a CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Oltre a questi lavori oggi pomeriggio alla Casa degli autori (ore saranno presentati a Venezia 6 corti di un’altra impresa associata a CNA Cinema e Audiovisivo) la Piceni Art for Job di Ascoli Piceno.

“E’ un momento magico per il cinema marchigiano – dice Moreno Bordoni, segretario CNA Marche – che vede in primo piano la creatività e la bravura di cineasti e autori del territorio ed è un bene in questo senso che ci sia stata una forte azione di promozione delle produzioni Made in Marche al festival più antico e importante in Italia. È stato fatto per la prima volta un gioco di squadra che ha coinvolto Fondazione Marche cultura, Marche Film Commission, Regione e le imprese stesse. Ed è un grande orgoglio per noi rappresentare un settore sempre più importante non solo dal punto di vista culturale ma anche economico”.

Tra i titoli che sono presentati ieri alla Mostra internazionale del cinema di Venezia da parte di imprese e autori associati a CNA Cinema e Audiovisivo figurano:

Animale libero (The Cage), lungometraggio di Henry Secchiaroli prodotto dalla Hego Film S.r.l. di Fano; La spiaggia dei gabbiani, lungometraggio di Claudio Pauri, prodotto da Guasco S.r.l. di Ancona; Italia-Germania ’44 lungometraggio di Alessandro Tarabelli, Andrea Antolini e Diego Morresi, prodotto da Subway Lab di Jesi; Castelrotto, lungometraggio di Damiano Giacomelli, prodotto da Yuk! Film S.r.l. di Tolentino con Malfè film e Miopia lungometraggio di Rocco Mortelliti, prodotto da Moviestart production di Pesaro.

A questi si aggiungono, come detto, i 6 cortometraggi “6 dimore in cerca di autore” prodotti da Piceni Art for job di Ascoli Piceno.

CNA Cinema e Audiovisivo Marche intende ringraziare la Fondazione Marche Cultura ed in particolare la Marche Film Commission e con loro la Regione, perché grazie a loro le Marche del Cinema potranno presentarsi all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con due eventi speciali dedicati alle produzioni marchigiane. “Ma ora – conclude il responsabile di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, Claudio Salvi – oltre alla promozione, occorrono azioni concrete di sostegno al cinema del territorio. È necessario per questo che venga pubblicato al più presto il già annunciato bando di 4milioni e mezzo di euro a sostegno delle produzioni”.