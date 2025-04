Grande successo per la 39sima edizione della corsa podistica “CorriLucrezia”

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Festa di sport e inclusione alla 39sima edizione della corsa podistica “CorriLucrezia”, che ha visto un gruppo di sei atleti in carrozzina: Sofia, Giorgia, Elena, Jimmy, Cristina e Martin del sodalizio Road Runners e i loro spingitori aprire tra l’entusiasmo del folto pubblico presente la kermesse di Lucrezia di Cartoceto. Circa 750 runner giunti da varie regioni d’Italia hanno animato la prova lucreziana organizzata ottimamente dal Gruppo Podistico Lucrezia del dinamico presidente Bruno Toccacieli in sinergia con il Comune di Cartoceto, valida quale 16° Trofeo Bcc Fano, 14° Trofeo Avis, 13° Campionato Sociale Bcc Fano e per il Grand Prix Marche 2025.

La gara si è aperta con 120 under 17 impegnati nelle prove sui 200, 500, 1.000 e 2.000 metri. Poi, dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, ha preso il via la distanza clou che si è snodata attraverso un percorso pianeggiante di 10,300 chilometri. Il successo finale è andato per distacco al 35enne carabiniere Marco Ercoli di Rio Salso di Tavullia, portacolori dell’Atletica Avis Castel San Pietro, con l’ottimo crono di 33’27”. Ercoli, reduce dalla vittoria alla maratona di Ragusa, ha preceduto sotto lo striscione d’arrivo tra due ali di un folto pubblico, nell’ordine, Giacomo Ruffini (Cus Urbino), in 33’51”, il pesarese Davide Seri (Dynamyk Fitness), in 34’17”, Cristian Car-boni (Atletica Senigallia), in 35’03”, e Moris Barcelli (Pesaro Athletic Field), in 35’17”.

Pubblicità

Al femminile, si è imposta l’umbra Lucrezia Vagnoli (Atletica Avis Perugia), in 39’47”, davanti a Celeste Ferrini (Avis Castel San Pietro), in 40’17”, Maria Vittoria Mari e Laura Giordano, entrambe tesserate per l’Atletica Urbania, rispettivamente in 40’32” e 40’34”, e quindi Lucia Burini (Sef Stamura Ancona), in 40’39”. Nel 14° Trofeo Avis, i donatori più veloci sono stati Andrea Barcelli di Mondavio e per il settore rosa Michela Tironzelli dell’Atletica Umbertide. Mentre nel 13° Campionato Sociale BCC Fano si sono aggiudicati la medaglia d’oro Giacomo Vitali (Calcinelli Run) e per il gentil sesso Laura Francesconi (Fano Corre). Tra i gruppi ha trionfato per il 35simo anno consecutivo l’Atletica Fossombrone con 90 iscritti al traguardo.