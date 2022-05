Grande successo per la Brombo Muflone Adventure

0 Condividi Facebook Twitter

Urbino – Prosegue il MTB Marche Cup, circuito cicloturistico UISP patrocinato dalla Regione Marche e inserito nella guida Marche Outdoor.

Grande successo per la prima Brombo Muflone Adventure, seconda tappa del circuito UISP, che ha visto la partecipazione di oltre 200 bikers lungo i percorsi delle Cesane. Organizzatori della manifestazione Asd Ibrombo, Muflone Racing Team e Asd Montefeltro Adventure Bike & Walk.

Grande la soddisfazione di tutti i partecipanti che si sono divertiti anche nel dopogara con il Pasta Party organizzato presso la Chiesa di S.Maria delle Selve, a pochi chilometri dalla città di Urbino, dove si è svolta anche la consegna dei gadget forniti dagli Sponsor tecnici.

Tra i ciclisti che hanno preso parte alla manifestazione c’era anche il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci che, dopo essersi complimentato per l’iniziativa, è salito insella alla sua Mountain Bike e si è unito al gruppo di cicloturisti.

A salutare il gruppo anche Marianna Vetri, Assessore allo Sport del Comune di Urbino, Mariassunta Abbagnara, Presidente UISP Pesaro Urbino e Simone Ricciatti, Presidente UISP Marche.

“Una manifestazione ben riuscita per la seconda tappa del circuito cicloturistico UISP che lega la passione per la bicicletta alla promozione del territorio marchigiano, svolta in totale sicurezza e su sentieri tabellati e segnalati – commenta Piergiorgio Guelpa, Responsabile Ciclismo UISP Pesaro Urbino e co-organizzatore dell’evento. La formula che abbiamo adottato prevedeva diversi percorsi per andare incontro alle esigenze di tutte le persone partecipanti: da coloro che volevano semplicemente fare un bel giro per godersi i paesaggi delle Cesane a chi invece cercava più adrenalina”.

Prossimo appuntamento con la MTB Marche Cup UISP fissato per domenica 19 giugno a Pergola con la sesta Ciclopolverosa di Montesecco.