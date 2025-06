Grande successo per la presentazione del Progetto Murum Dedit

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Grande partecipazione ed interesse lo scorso venerdì pomeriggio per la presentazione dei risultati del progetto Murum Dedit, rilievo e digitalizzazione delle Mura Romane e della Porta d’Augusto di Fano, che il Centro Studi Vitruviani, un anno fa, aveva commissionato all’Università Politecnica delle Marche, in particolare al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura, sotto la direzione del prof. Paolo Clini. Direttore di DHeKalos_Lab, Laboratorio di Digital Cultural Heritage di Univpm e con la collaborazione del prof. Oscar Mei, coordinatore scientifico del Centro Sudi di Fano.

L’evento, introdotto e condotto dal presidente Dino Zacchilli, in una sala affollata, si è aperto con un breve, suggestivo, video in cui lo stesso Vitruvio, racconta, in sintesi, significato, contenuti e potenzialità del lavoro svolto. Sono intervenuti per portare il loro saluto Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche, Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale Marche, Lucia Tarsi, assessore alla Cultura del Comune di Fano, Enrico Quagliarini, direttore del Dicea dell’Università Politecnica delle Marche, da poco eletto nuovo magnifico rettore dell’ateneo dorico, Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Carifano e, infine, Francesco Baldelli, assessore Regione Marche.

Dopo un breve intervento del prof. Oscar Mei che ha sottolineato l’importanza del rilievo e digitalizzazione delle Mura e della Porta d’Augusto e del contributo che le tecnologie digitali possono offrire oggi allo studio e alla ricerca archeologica, il professor Paolo Clini e l’ing. Renato Angeloni hanno illustrato strumenti, metodi e risultati dell’attività svolta, dalla raccolta iniziale dei dati sul campo con laser scanner (118 stazioni di presa), drone (3.250 immagini) e camera fotografica (2.196 immagini) alla realizzazione, in laboratorio, del gemello digitale completo (10 miliardi di punti), di grandissima accuratezza (meno di 0,3 mm), navigabile e interrogabile, del nostro più prestigioso monumento, ma anche di tavole CAD, app di realtà aumentata per device mobili, app di realtà virtuale per visore, stampe 3D, e inoltre di un virtual tour delle mura e di un video dimostrativo, supportato dalla intelligenza artificiale.

Un grande lavoro quello già eseguito dal team del professor Clini, suscettibile di ulteriori sviluppi, che il Centro Studi Vitruviani metterà a disposizione, nella propria sede e non solo, quale strumento di conoscenza, studio, ricerca, gestione e manutenzione del monumento, ma anche per promuovere l’identità e l’immagine stessa di Fanum Fortunae nel mondo.

Intanto un primo strumento. Volete visitare le Mura di Fano? Collegatevi a questo link: https://dhekalos.it/tour/Murum-dedit/index.html

Il Centro Studi Vitruviani ringrazia quanti hanno, in forme diverse, collaborato e sostenuto il progetto: il Comune di Fano, l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, la Fondazione Carifano, la Banca di Credito Cooperativo di Fano e anche privati cittadini.