Grande successo per l’inaugurazione dell’Angolo Originale a Fano

Fano (PU) – Dopo il grande entusiasmo suscitato ieri dall’inaugurazione della Fan Zone Sky Sport al Bastione Sangallo, e la prima diretta andata in scena nell’ex Chiesa di San Francesco, proseguono gli appuntamenti di Calciomercato – L’Originale in città.

Il taglio del nastro dell’Angolo Originale ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, con un talk inaugurale di grande spessore dedicato a “Quanto lo sport è promozione turistica”. Sul palco si sono confrontati il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Fano Luca Serfilippi, l’Assessore allo Sport Alberto Santorelli, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna e Alessandro Bonan di Sky Sport, moderati da Fayna e Andrea Amaduzzi. Un momento che ha sottolineato l’importanza dello sport come volano per il territorio e la promozione turistica, tra applausi e domande del pubblico. Sempre ieri sera si è svolta la prima diretta dall’Ex Chiesa di San Francesco, aprendo la serie di cinque puntate previste a Fano fino all’11 luglio. La trasmissione ha ospitato volti amatissimi come Giuseppe Bergomi, Massimo Marianella, Massimiliano Menetti e Maurizio Compagnoni, regalando al pubblico presente e ai telespettatori una serata di grande calcio e analisi.

Questa sera (martedì 8 luglio) il programma prosegue con un nuovo appuntamento all’Angolo Originale alle ore 19.00: il talk “Il cono d’ombra – Denis Bergamini: misteri e verità di un caso che dura da 36 anni”, con Silvia Vallini, Bruno Palermo e la partecipazione di Michele Padovano, moderato da Jacopo Frattini. Un’occasione per approfondire uno dei casi più discussi e dolorosi del calcio italiano.

Alle 23.00, dall’Ex Chiesa di San Francesco, nuova diretta di Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna e tanti ospiti d’eccezione: Giuseppe Bergomi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Michele Padovano, pronti a raccontare trattative, retroscena e curiosità del calciomercato.

Domani (mercoledì 9 luglio), la Fan Zone lascerà spazio alla cena e premiazione del Torneo di Calcio a 5 femminile al Circolo Tennis Trave alle 19.00, con la presenza dei protagonisti di Sky Sport. In serata, alle 23.00, la terza puntata in diretta dall’Ex Chiesa di San Francesco accoglierà ospiti come Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta e Federico Zancan.

Un’intera settimana di eventi, sport, dibattiti e dirette che confermano il legame tra Sky Sport e il territorio marchigiano, portando la passione per il calcio e lo sport al centro della città di Fano.