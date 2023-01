Guinza: galleria aperta in tre anni

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Dopo la notizia dei soldi finanziati dal governo per la Guinza oggi è arrivata un’altra importante conferma. L’opera sarà riaperta entro tre anni.

Lo ha annunciato oggi il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami in visita al cantiere.

“Dopo anni di promesse – commenta l’onorevole Mirco Carloni in rappresentanza della Lega- questo nuovo governo ha finalmente sbloccato un’opera fondamentale per collegare l’Adriatico con il Tirreno. Un’opera che permetterà il rilancio turistico ed economico del centro Italia. Non posso che ringraziare il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e Riccardo Marchetti membro della Commissione Trasporti, perché la Lega ha sempre messo questo intervento in cima alla lista delle priorità. Oggi il Vice Ministro Galeazzo Bignami, – che ho accolto

insIeme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, al deputato Antonio Baldelli, all’assessore regionale Francesco Baldelli, ai consiglieri Serfilippi, Rossi, Baiocchi e ai militanti della Lega- ci ha confermato che i 150 milioni che il Governo ha stanziato per la Guinza permetteranno la sua apertura entro tre anni”.