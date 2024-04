Gusto e bellezza, partono i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – E’ pronto a decollare il viaggio all’insegna del gusto, delle tradizioni e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Quello che prenderà il via sabato 13 aprile sarà il 41esimo anno in compagnia dei Week-end Gastronomici, tra le manifestazioni più longeve e di successo dell’intera regione Marche. Ad organizzarli come sempre Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino con il prezioso sostegno, tra gli altri, della Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio, Consorzio Prosciutto di Carpegna e Teamsystem. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell’iniziativa. L’edizione primaverile vedrà 43 ristoranti coinvolti e 29 località interessate, dal 13 aprile al 9 giugno.

La presentazione nella sede di Confcommercio alla presenza di partner e amministratori.

“Quarantuno anni portati molto bene – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – per questa manifestazione sempre molto attesa e che ogni edizione riscuote grande successo. I motivi? Rapporto tra qualità e prezzo: è quello che pretendono i clienti ed è proprio quello che assicurano i Week-end Gastronomici che tendono a perseguire l’offerta di un buon menù a un prezzo che risulta più che promozionale. Vanto ancor maggiore è aver saputo legare i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. All’interno dei libretti si trovano anche informazioni e suggerimenti su monumenti, chiese e paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. In particolare si è dato risalto ai 25 Comuni che aderiscono al nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica “Itinerario della Bellezza”, oltre che a Pesaro capitale italiana della cultura 2024. E poi la manifestazione riscuote successo perché tanta è la promozione che facciamo. Un sentito ringraziamento va a tutti i partner”.

Tra questi RivieraBanca: “Non possiamo che sostenere – ha evidenziato il presidente Fausto Caldari – una iniziativa storica e di successo come i Week-end Gastronomici, capaci di promuovere la ristorazione e il territorio. Da sempre ci sta a cuore lo sviluppo economico e turistico e per questo apprezziamo molto queste manifestazioni. Con Confcommercio ormai collaboriamo da anni perché condividiamo tanti obiettivi e i risultati sono ottimi”.

Ha quindi preso la parola il presidente dell’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino Mario Di Remigio: “Una iniziativa longeva che ogni anno riesce a riempire i ristoranti grazie alla qualità e al prezzo dei menù. I Week-end promuovono i prodotti enogastronomici locali, il territorio e i ristoranti stessi. Sono questi gli eventi che fanno bene alla categoria e sui quali è necessario puntare sempre di più”.

Non manca come ogni edizione il supporto dell’Ente Bilaterale del Turismo: “Da diversi anni – ha proseguito il presidente Domenico Montillo – sosteniamo i Week-end Gastronomici e il progetto Itinerario della Bellezza perché rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio”.

Ha concluso il vicedirettore Agnese Trufelli: “C’è sempre grande attesa per questo evento sia tra i ristoratori che tra i gastronauti e anche quest’anno la proposta è ampia e di assoluta qualità. Un’iniziativa capace di destagionalizzare l’offerta turistica ed importante anche per combattere l’abusivismo nel settore della ristorazione e il proliferare di luoghi dove è diventato possibile mangiare. Andiamo orgogliosi dei Week-end, dietro ai quali c’è un lavoro lungo e complesso degli uffici che ringrazio di cuore”.

L’edizione primaverile di quest’anno ha come significativo sottotitolo “Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro”.

Andare per “Week End” è anche andare per colline e per valli, per risalire sino ai più alti rilievi dell’Appennino. E’ conoscere centri storici e borghi antichi ancora ben conservati, immersi in paesaggi che cambiano ad ogni svolta di strada.

Il libretto-menù è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2024” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti.