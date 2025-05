I^ Giornata della Legalità e Inclusione a Vallefoglia

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Si è svolta questa mattina, 30 maggio 2025, al Teatro “Santi” di Bottega di Vallefoglia la prima edizione della Giornata della Legalità e dell’Inclusione Sociale.

A darne comunicazione è il Sindaco, Sen. Palmiro Ucchielli, che esprime grande soddisfazione per la riuscita di un evento di altissimo valore educativo, civile e sociale, presieduto dal Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Nicola Altiero.

Promossa dalla Società di Educazione Cinofila (SEC) e dall’Istituto Scolastico Pian del Bruscolo, in collaborazione con il Comune di Vallefoglia, l’iniziativa ha coinvolto oltre 250 studenti, che hanno partecipato con grande attenzione agli interventi delle autorità presenti. In particolare, il Generale Altiero ha illustrato con un linguaggio semplice e diretto l’importante lavoro quotidiano svolto dalla Guardia di Finanza e da tutte le forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità organizzata e ai crimini di stampo mafioso.

Numerose le personalità istituzionali intervenute, tra cui la Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Erica Marturana, il Tenente Colonnello Luigi Sorrentino, il Maggiore Antonio Manselli, il Luogotenente Gianluca Montelpare per la Guardia di Finanza e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pesaro, Tenente Colonnello Maurizio Petrarca e il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

Hanno inoltre presieduto l’evento la Dirigente dell’Istituto Scolastico Pian del Bruscolo, Dott.ssa Daniela Pasciuti, e il Presidente della SEC, Roberto Del Monte. Il Sindaco ha sottolineato l’interesse e la profondità della giornata, evidenziando in particolare l’ascolto degli elaborati scritti da studenti e docenti sul tema delle mafie e dell’inclusione sociale, e la dimostrazione operativa dei cani antidroga della Guardia di Finanza, che ha suscitato grande curiosità e partecipazione.

Al termine della manifestazione sono stati consegnati premi ai migliori elaborati e attestati di partecipazione a tutti gli studenti coinvolti. L’iniziativa si è chiusa con l’auspicio condiviso di ripetere l’evento anche il prossimo anno, con un respiro ancor più ampio e una prospettiva nazionale.

Nel ringraziare sentitamente tutte le autorità, gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie per il contributo offerto alla riuscita della mattinata – organizzata in uno dei luoghi simbolo dell’educazione alla legalità come il polo scolastico di Bottega – il Sindaco invita tutti a riflettere sull’importanza dell’impegno quotidiano per la costruzione di una società più giusta, inclusiva e consapevole.