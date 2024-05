I massimi esperti delle api al monastero di Montebello

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dalle buone pratiche per la tutela delle api ai primi dati del protocollo di biomonitoraggio ambientale, passando per biologico e sostenibilità. Sabato 25 maggio, dalle ore 9.30, al monastero di Montebello di Isola del Piano, è in programma il convegno «Le api e gli altri insetti impollinatori tra scienza, arte e storia», giornata di studio a tutto tondo che radunerà i massimi esperti del settore.

Sono previsti gli interventi di Sara Ruschioni, (entomologa e professoressa dell’università Politecnica delle Marche), Giacomo Rossi (professore dell’università Veterinaria di Camerino), Serena Alunni (Consorzio Apistico provincia di Pesaro e Urbino), Tommaso Lombardi (associazione apicoltori biologici ‘Pronubio’), Nadia Trobiani (biologa ed esperta Arpam), Luana Milani (docente dell’istituto Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno), Francesco Torriani (presidente Consorzio Marche Biologiche e agronomo della Cooperativa Girolomoni).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, sono in programma i contributi di Marco Scifo e Roberto Vecchiarelli (docenti Accademia di Belle Arti di Urbino), Stella Candiotti e Sara Camplone (allieve Accademia di Belle Arti di Urbino), Maria Emanuela Bacci Di Capaci (presidente Club Livorno Soroptimist International), Sabrina Menestrina (medico veterinario – associazione Apisophia). L’ultimo intervento sulle prime indagini archivistiche per una storia dell’apicoltura nella provincia è affidato a Sara Cambrini (direttrice Archivio di Stato di Pesaro e Urbino), in collaborazione con gli studenti del liceo Marconi di Pesaro.

Seguirà dibattito. Nel corso del convegno saranno esposte opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. L’evento è organizzato dal Centro Ricerche Floristiche Marche, in collaborazione con Soroptimist Pesaro, Fondazione Girolomoni, Oasi delle Api, La Donna Rurale e rientra nel calendario di iniziative Pesaro 2024.