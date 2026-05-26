I Musei prendono voce: nasce l’audioguida digitale della Via Flaminia

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Fano (PU) – La Rete Museale della Via Flaminia lancia “I Musei Prendono Voce”, la nuova audioguida digitale gratuita realizzata attraverso la piattaforma Izi.Travel, con l’obiettivo di rendere il patrimonio museale più accessibile, vicino e comprensibile a tutti. Il progetto nasce da un’idea di coordinamento della direttrice Vanessa Lani, che ha guidato 10 giovani del Servizio Civile Universale e Regionale dei comuni della rete museale in un percorso di ricerca, studio e produzione dei contenuti. Un supporto fondamentale è arrivato dai Servizi Cultura dei Comuni di Colli al Metauro, Fossombrone, Fermignano, Acqualagna, Cagli e Cantiano, che hanno affiancato i ragazzi nella fase di studio, verifica e valorizzazione dei materiali.

Un ringraziamento particolare va alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha supervisionato scientificamente l’intero progetto attraverso il lavoro dei funzionari Paolo Binaco e Ilaria Rossetti, garantendo rigore metodologico e qualità dei contenuti. Durante la conferenza di presentazione si è inoltre collegata Daniela Tisi, dirigente del Settore Cultura della Regione Marche, ideatrice e promotrice, insieme al Settore Cultura regionale, della misura dedicata ai direttori delle reti museali marchigiane. Nel suo intervento ha sottolineato il valore del progetto come esempio concreto di innovazione culturale, rete territoriale e coinvolgimento delle nuove generazioni. Il lavoro è partito dall’analisi di articoli e pubblicazioni scientifiche, successivamente rielaborate e tradotte in un linguaggio semplice, diretto e accessibile. I contenuti sono fruibili sia in italiano che in inglese; le versioni inglesi sono state revisionate dalla docente madrelingua dell’Università di Urbino Rowena Coles.

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L’app Izi.Travel consente di consultare gratuitamente testi e contenuti audio sia online che offline. Le guide possono quindi essere ascoltate da casa per preparare la visita oppure direttamente nelle sale museali, anche in assenza di connessione internet o rete Wi-Fi. I contenuti audio sono stati realizzati con la voce dei ragazzi del Servizio Civile e, dove necessario, con il supporto di sistemi di sintesi vocale basati sull’intelligenza artificiale. Le audioguide sono già disponibili gratuitamente su Izi.Travel digitando il nome dei singoli musei aderenti alla rete. Per quanto riguarda Fano, i Musei Civici non rientrano nel progetto in quanto il Comune, capofila della rete museale, dispone già di un sistema di audioguide strutturato e consultabile attraverso il sito ufficiale dei Musei Civici di Fano.

“Il lavoro della rete è fondamentale per dare visibilità diffusa al patrimonio del territorio”, dichiara l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi. “Con questo progetto mettiamo a disposizione dei musei uno strumento concreto e innovativo, mentre Fano continua parallelamente a investire sul potenziamento della propria offerta digitale”. Il percorso è stato seguito anche dal dirigente Ignazio Pucci per gli aspetti tecnici e organizzativi.

“L’idea era quella di mettere i ragazzi al centro, non solo come fruitori ma come protagonisti della valorizzazione del patrimonio”, spiega la direttrice Vanessa Lani. “Tradurre la ricerca scientifica in una narrazione semplice e bilingue è stato un esercizio di responsabilità e creatività. Il risultato è un’audioguida che parla davvero a tutti, senza escludere nessuno”.

“I Musei Prendono Voce” rappresenta così un progetto pensato per valorizzare in maniera omogenea i musei dell’area vasta, colmando il divario digitale e comunicativo e costruendo una rete culturale sempre più accessibile, contemporanea e inclusiva.