‘I Sapori del Borgo’ nella magica cornice del borgo di Mombaroccio

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Mombaroccio (PU) – La magica atmosfera delle sere d’estate, un centro storico meraviglioso, i piaceri della tavola: sono questi gli ingredienti de ‘I Sapori del Borgo’ in programma giovedì 16 luglio a Mombaroccio.

Un appuntamento ormai fisso nell’estate mombaroccese, promosso come sempre da Confcommercio Marche Nord, nell’ambito del progetto turistico “Itinerario della Bellezza”, con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e la collaborazione dei ristoranti-agriturismi locali, che attira ogni anno tantissimi visitatori e turisti. Una cena itinerante, a partire dalle 19, sotto le stelle degustando tante prelibatezze tipiche, accompagnate dai vini del territorio, preparate da quattro chef di Mombaroccio.

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Un vero e proprio percorso enogastronomico a tappe lungo il suggestivo borgo medievale, che permetterà di degustare le specialità del ristorante “La coppa”, dell’agriturismo “Il Mimulus”, del ristorante “Piccolo mondo” e del ristorante “Mondrigo”, che per l’occasione si trasferiranno nel cuore del centro storico, in alcuni dei luoghi più affascinanti, da dove ammirare il tramonto e un panorama incantevole.

“La coppa” proporrà frisella con verdure saltate, ricotta di pecora dell’Azienda Agraria Manca profumata alle erbe aromatiche e miele dell’Apicoltura Frederic Oliva; “Il mimulus” lasagne della tradizione con carne scelta marchigiana; “Piccolo mondo” porchetta speziata alla mombaroccese con patate arrosto; “Mondrigo” dolci marchigiani da credenza rivisitati.

Menù completo itinerante 35 euro (nei ristoranti del borgo); menù bambini 10 euro (include 1 piatto a scelta).

La serata sarà allietata da accompagnamento musicale.

Per informazioni, prenotazioni e prevendite: 0721 698205, 0721 698281, segreteria@ascompesaro.it