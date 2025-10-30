“I tesori di mare, di terra e di sapore”, a Fano premiate le eccellenze del territorio

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si è svolta questa mattina nella sala conferenze della New Copromo di Fano, la settima edizione dell’evento “I Tesori di Mare, di Terra e di Sapore”, organizzato da Alberghi Consorziati e Confcommercio Marche Nord.

Anche in questa nuova edizione, la cerimonia di premiazione ha visto protagoniste alcune eccellenze del territorio, non solo i prodotti e le specialità ma anche le persone che sono i reali interpreti di questo appuntamento ideato con l’obiettivo di riconoscere il merito, la professionalità e la passione degli imprenditori locali per valorizzare le loro aziende e i loro prodotti.

L’appuntamento di quest’anno coincide con la conclusione di “Itineris – I Viandanti del Gusto”, il progetto itinerante organizzato da Alberghi Consorziati, in collaborazione con il Comune di Fano, dedicato alla scoperta dei luoghi, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali, e rivolto agli ospiti delle strutture ricettive di Fano, Torrette e Ponte Sasso.

“Itineris” si svolge ogni anno da maggio a ottobre; l’edizione 2025 ha registrato ben 1.580 presenze.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini e il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli, insieme, tra gli altri, al presidente di Federalberghi Pesaro Urbino Paolo Costantini, al presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio, al presidente del consiglio comunale di Fano Francesco Cavalieri. “Siamo felici di presentare questo evento unico e imperdibile; siamo orgogliosi di averlo ideato. Dal mare all’entroterra, premiamo le eccellenze che valorizzano il nostro territorio”, ha sottolineato Cecchini.

“La qualità e l’eccellenza sono le bussole che devono guidare il nostro futuro, le parole d’ordine di ogni progetto. Fare rete tra produttori e tutti coloro che operano nel settore dell’accoglienza è fondamentale se vogliamo sempre più valorizzare il territorio. E’ la strada da seguire per lo sviluppo economico e turistico”.

In questa edizione de “I Tesori” vengono premiati:

“Il Ridosso”

L’associazione fanese di volontariato è animata da un gruppo di appassionati della vita marinara, impegnati a far conoscere le tradizioni marinare.

“Consorzio Prosciutto di Carpegna”

Il consorzio è nato per tutelare e valorizzare un prodotto che rappresenta un patrimonio enogastronomico del territorio marchigiano e italiano.

“Latticini Giuliana di Lucia e Luca Bilancioni” con il ‘Botticello’

I più giovani della famiglia Bilancioni continuano con successo a mantenere vive le antiche e sane tradizioni della civiltà contadina; il gioiello gastronomico dell’azienda è il Botticello.

“Azienda Agricola Bonci Marco e Marcello”

L’azienda, situata a Serrungarina, produce e vende direttamente salumi nostrani di qualità, olio extravergine di oliva e frutta; tutti i prodotti sono bio e DOP.

“Girolomoni”

I figli di Gino Girolomoni portano avanti, sulla collina di Montebello, il suo progetto di sviluppare l’agricoltura biologica nelle Marche; la cooperativa ha vinto il premio Eu Organic Awards per la trasformazione di alimenti biologici.

“Giovanni Pizzichelli” e la cucina come forma d’espressione

Giovanni è un creator digitale, radicato alla tradizione della cucina e nella sua attività di storyteller va a riscoprire aromi e sapori che hanno il profumo di casa.

“Conti di Buscareto”

La Cantina dei Conti di Buscareto, fondata da Claudio Gabellini, produce vini di qualità con l’ambizioso progetto di ridare vita alle proprietà vinicole dimenticate della regione.

“Gelateria Victory”

Il Victory situato a pochi passi dalla spiaggia Sassonia di Fano, offre gelati e granite artigianali realizzati con materie prime di eccellente qualità.

“EMMEDI Inox”

L’azienda, fondata da Domenico Montagna, è specializzata in lavorazioni su misura per ambienti bar, gastronomie e gelaterie, realizzate interamente in acciaio inox, resistente e inossidabile.

“Il Gentil Verde”

L’azienda, nata con l’idea di recuperare i valori della cultura contadina tradizionale, produce alimenti autentici, tipici del territorio marchigiano; pane e prodotti da forno, apicoltura, raccolta di bacche e fiori spontanei.

“Claudio Pacifici” stilista di gioielli

Claudio Pacifici, orafo gioielliere, rappresenta la quinta generazione di una antica tradizione familiare; il suo negozio a Fano è uno dei primi “concept-store” della città. Claudio è anche attore, regista e direttore di opere teatrali.