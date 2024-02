I vincitori del concorso “Conoscere la borsa” promosso dalla Fondazione Carifano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È giunta al termine la 41^ edizione (2023 / 2024) del concorso “Conoscere la borsa” alla quale la nostra Fondazione ha aderito per la prima volta. Sul nostro territorio di riferimento hanno partecipato all’iniziativa il Liceo Nolfi-Apolloni di Fano con 60 studenti, il Polo n° 3 di Fano con 23 studenti, l’Università di Urbino con 22 studenti e l’Università Politecnica delle Marche con 17 studenti: il tutto per complessivi n° 122 studenti in competizione seguiti da 4 docenti.

È stata pubblicata la classifica definitiva e i complimenti vanno rivolti al team HOT CROSS BUNS composto dalle studentesse Matilde Mattioli, Maria Vittoria Rivelli, Melissa Mallucci e Jonel Bucci frequentanti il Liceo Nolfi Apolloni di Fano che, nella categoria Scuole Superiori, si sono classificate prime sia nella categoria “Performance” (219° posto a livello nazionale su 1.048 teams) che nella categoria “Sostenibilità” (55° a livello nazionale).

Pubblicità

Per la categoria Università è risultato vincitore lo studente della Politecnica delle Marche Giovanni Mentuccia che si è classificato primo nella categoria “Performance” (1° posto anche a livello nazionale su 63 studenti) e 8° nella categoria “Sostenibilità” (9° a livello nazionale).

Conoscere la Borsa è una competizione internazionale promossa dalle Fondazioni e Casse di Risparmio e dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio (ESBG) con sede a Bruxelles. L’iniziativa, che si rivolge principalmente agli studenti delle scuole superiori, si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo economico-finanziario con un approccio al funzionamento dei mercati borsistici attraverso la simulazione di negoziazioni e l’applicazione di strategie d’investimento in titoli. I partecipanti sono stati chiamati a confrontarsi, soprattutto in questo periodo, anche con gli accadimenti politico-economici internazionali per capire in che modo questi possano aver impattato sull’andamento dei titoli quotati e sull’economia in generale.

Inoltre, trattandosi di “un lavoro di squadra” questa esperienza ha sicuramente favorito nei 24 teams partecipanti lo sviluppo capacità di confronto e di socializzazione, sempre sotto lo sguardo attento dei propri docenti di riferimento.

Tutti i vincitori parteciperanno alla cerimonia di premiazione conclusiva del Concorso nazionale organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che si terrà nella città di Trento nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2024.