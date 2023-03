Il 19 marzo il Nautilus apre le porte per il “Recruiting Day” del gruppo Lindbergh

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts, che gestisce nove alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere complessive tra la Sicilia, la Sardegna, l’Emilia Romagna, l’Umbria e le Marche ed impiega fino a 500 dipendenti, organizza un ‘Recruiting day’ dedicato alla selezione di nuovo personale per la stagione 2023 da impiegare nelle tre strutture del gruppo a Pesaro: l’Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) ed il Cruiser (4 stelle). Il gruppo ricerca 85 addetti da inserire nei seguenti reparti: Sala, Cucina, ai Piani e Ricevimento. L’open day si terrà Domenica 19 Marzo dalle ore 10 alle ore 18 presso l’hotel Nautilus di Pesaro. I candidati dovranno presentarsi con il proprio curriculum vitae ed una lettera di presentazione.

“Dopo i positivi riscontri avuti con il ‘Recruiting day 2022’, che abbiamo organizzato in tutte le regioni dove gestiamo delle strutture, abbiamo deciso di riproporre anche per il 2023 l’iniziativa, che si terrà di Domenica proprio per venire incontro alle esigenze lavorative di tutti – premette il presidente di Lindbergh Hotels&Resorts Nardo Filippetti – Non si tratta solo di offrire un’opportunità di collaborazione ma anche di far entrare in contatto i candidati con la filosofia ed i valori del nostro gruppo che si basano su accoglienza, ospitalità, professionalità e dedizione all’ospite. Caratteristiche che ovviamente ricerchiamo anche nei nostri collaboratori. Selezioneremo principalmente personale di Sala, Cucina, ai Piani, SPA e Ricevimento per i tre alberghi di Pesaro ma ricerchiamo anche figure come direttori di hotels e di resort da impiegare in altre strutture del gruppo. Riteniamo che offrire un servizio di alto livello possa ancora fare la differenza nel panorama dell’hotellerie italiana ed internazionale e per questo crediamo sia importante investire nella crescita professionale e nella formazione continua del personale. Ed investire per noi significa anche riconoscerne il ruolo e retribuirlo adeguatamente, valorizzandolo attraverso un programma di welfare aziendale e momenti aggregativi di team sharing. Purtroppo, negli ultimi anni quello che dovrebbe essere un valore aggiunto del settore alberghiero è diventato anche un limite con difficoltà sempre maggiori a reperire personale qualificato. Così si corre il rischio che gli imprenditori siano disincentivati ad investire. Con un’iniziativa come il ‘Recruiting day’, al contrario, cerchiamo di rispondere a queste criticità facendo emergere nuove professionalità e continuiamo ad investire nel nostro territorio creando posti di lavoro e sviluppo economico perché crediamo nelle potenzialità turistiche della città”.

