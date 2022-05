Il 21 e 22 maggio “Festa dei lettori e della lettura dei Sistemi bibliotecari dell’entroterra pesarese””

0 Condividi Facebook Twitter

Acqualagna (PU) – Nel suggestivo scenario della Riserva naturale statale “Gola del Furlo”, sabato 21 e domenica 22 maggio si svolgerà la prima “Festa dei lettori e della lettura dei Sistemi bibliotecari dell’entroterra della provincia di Pesaro”, promossa dalla sezione Marche di Aib (Associazione italiana biblioteche) e dalla Riserva naturale statale “Gola del Furlo”, con i patrocini dei quattro Sistemi bibliotecari delle aree interne (“Catria e Nerone”, “Alto Metauro”, “Montefeltro” e “Cometa”), delle Unioni montane e degli enti locali di cui fanno parte. La festa, che si terrà al Parco “La Golena”, in località Furlo di Acqualagna, rientra tra le attività di “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” progettate da Aib Marche e finanziate dalla Regione allo scopo di promuovere la lettura e la musica per bambini e famiglie. Tante le iniziative in programma, tutte gratuite e con prenotazione obbligatoria nella sede della Riserva, numero verde 800.028.800 o mail: riservafurlo@provincia.ps.it.

“La positiva e concreta collaborazione tra i 4 Sistemi bibliotecari delle aree interne e la Riserva – dice il direttore dell’area protetta Maurizio Bartoli – stata fondamentale nell’organizzazione di questa festa: una sinergia di intenti in grado di promuovere sul territorio iniziative e progetti innovativi per seminare socialità, cultura, integrazione e inclusione, nella convinzione che tutela ambientale e cultura siano strettamente connesse e fondamentali per un futuro sostenibile”. L’auspicio degli organizzatori, che ringraziano in particolare il Comune di Acqualagna per la collaborazione, è quello che la Festa “possa ripetersi con cadenza annuale nei nostri territori per sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica sull’importanza e la bellezza della lettura a voce alta e garantire il diritto alla lettura sin da bambini”. Le due giornate di festa si arricchiranno della presenza, al Parco La Golena, della libreria “Il Libraccio di MIki” di Urbino, con possibilità di acquisto di libri per bambini. Ma vediamo il programma, ricco di momenti educativo-ricreativi per famiglie condotti da volontari “Nati per leggere” e “Nati per la musica” e di iniziative formative per adulti a cura di esperti del settore.

Pubblicità

SABATO 21 MAGGIO – Dalle 10 alle 12 introduzione formativa al programma “Nati per la musica con Cinzia Evangelisti (associazione “Il Giardino delle Voci” di Pesaro) e Lucia Muzio (Mediateca Montanari di Fano). Dalle 15 alle 18 “Letture animate in cammino”, breve passeggiata per famiglie immersi nella natura della Gola del Furlo tra racconti, laboratori e animazione ludica con i volontari “Nati per leggere” dei 4 Sistemi bibliotecari e “Laboratorio musicale” ispirato all’arte mescolata di Hervè Tullet, con Federica Bassani (musicista e volontaria “Nati per leggere”, realizzatrice di laboratori musicali per scuole e Centri socio educativi riabilitativi).

DOMENICA 22 MAGGIO – Dalle 10 alle 12 formazione “Nati per leggere” con Alfonso Cuccurullo (attore e narratore professionista, formatore nell’ambito del programma nazionale “Nati per Leggere” e curatore di laboratori teatrali e di animazione alla lettura). Sempre dalle 10 alle 12, spettacolo interattivo “Narrazione di tre leggende locali”, condotto da Massimo Brizigotti (attore, regista, scrittore ed appassionato escursionista), che proporrà una performance itinerante narrando tre leggende locali tra magia, mistero, incantesimi, storie d’amore, per concludere con un laboratorio creativo. Dalle 15 alle 16 lettura e laboratorio su temi ambientali tratto dal libro “Azzurro” con Alessandra Manfredi (illustratrice e grafica marchigiana che si occupa in particolare di albi illustrati e graphic novel). Dalle 16 alle 18 spettacolo di racconti in musica “Il Verme in fondo alla fila” con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia (insegnante, musicista, compositore ed ideatore di laboratori e spettacoli per il programma “Nati per la Musica”).