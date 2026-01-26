Il 27 gennaio sospensione idrica a Cartoceto

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Marche Multiservizi comunica che sono in programma lavori di ammodernamento e potenziamento della rete idrica nel Comune di Cartoceto. L’intervento, che rientra tra quelli previsti nel progetto MMS finanziato con fondi PNRR, comporterà la sospensione dell’erogazione di acqua potabile e/o cali di pressione e portata nella giornata di Martedì 27 Gennaio 2026 tra le ore 08:00 e le ore 18 nelle seguenti vie del Comune di Cartoceto:

Via circonvallazione Kennedy, via San Giuseppe, piazzale Martiri di Bologna, viale Trento, via della Stazione, via Giotto, viale della Repubblica, via San Matteo, via Michelangelo Buonarroti, via San Pietro, via Gorizia, via San Filippo, via della Libertà, via San Francesco, via San Giovanni, via Sant’Antonio, via Piave, via Martin Luther King, via Flaminia (dall’incrocio con via Gambarelli all’incrocio con via Sant’Anna), via Gambarelli in località Saltara (dall’incrocio con via Flaminia Calcinelli fino al civico 9)

