Il 9 giugno convegno di Forza Italia a Palazzo Martinozzi a Fano

Regione Marche – Il gruppo regionale di Forza Italia fa il resoconto dell’attività svolta insieme al Governo regionale. A due anni e mezzo dall’insediamento del Consiglio Regionale delle Marche, il gruppo consiliare e l’Assessore di riferimento intendono fare un resoconto dell’attività svolta insieme al Governo regionale.

“Il ruolo di Forza Italia in Regione Marche” è il titolo dell’evento del 9 giugno 2023 alle ore 20.45 che si svolgerà presso la sala convegni di Palazzo Martinozzi a Fano. Ad aprire l’incontro saranno Enzo Di Tommaso e Fiammetta Rinaldi per il Coordinamento comunale di Fano. Un bilancio di metà mandato dell’azione svolta da Forza Italia all’interno dell’istituzione regionale tramite il proprio Gruppo Consiliare guidato dal Capogruppo Jessica Marcozzi e il Vicepresidente del Consiglio Gianluca Pasqui. Per l’azione in seno alla Giunta regionale ci sarà Stefano Aguzzi Assessore di Forza Italia della Regione Marche. A moderare l’incontro sarà la neo Responsabile provinciale Enti Locali Margherita Mencoboni.

Concluderà i lavori il Commissario Regionale del Partito On. Francesco Battistoni che traccerà il quadro complessivo dell’attività svolta e le prospettive per i prossimi mesi della legislatura.

I cittadini, gli iscritti e simpatizzanti sono invitati a partecipare all’incontro.