Il Carnevale di Fano protagonista alla Bit con la Musica Arabita, il getto e la sua tradizione

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Quella del Carnevale di Fano alla Bit è stata una vera e propria “invasione”. Questa mattina, infatti, una delegazione fanese guidata dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, dal vice presidente Stefano Mirisola, dal consigliere Saul Salucci e da alcuni rappresentanti della Musica Arabita ha fatto visita alla più importante Borsa Internazionale del Turismo per promuovere le date della prossima edizione (28 gennaio, 4-11 febbraio 2024). Oltre ad un momento istituzionale nello stand della Regione Marche in cui lo stesso presidente Francesco Acquaroli ha sottolineato la valenza della manifestazione, la delegazione del Carnevale di Fano ha percorso in lungo e in largo il padiglione Bit distribuendo allegria, con la Musica Arabita, e dolcezze, con caramelle e cioccolatini del getto.

“E’ stata una grande opportunità per il nostro Carnevale – sottolinea Lucarelli – perché c’erano veramente tanti tour operator interessati alla nostra manifestazione e più in generale alla nostra città. La promozione oggi più che mai è fondamentale per distinguersi e attirare turisti”.

Pubblicità

La visita della delegazione fanese ha attirato anche le telecamere delle tv nazionali che hanno ripreso Musica Arabita e getto. “Il folclore e il calore del nostro Carnevale non è passato inosservato e molte Regioni hanno interrotto la loro promozione incuriosite dal nostro passaggio”.