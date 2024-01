Il Carnevale di Fano si promuove sugli schermi di Times Square

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È una delle piazze più famose del pianeta, teatro di scene di film che hanno fatto la storia del Cinema ma è diventata soprattutto un luogo iconico per le pubblicità più in voga nel mondo. Trovarsi lì significa per molti brand “avercela fatta”. Parliamo di Times Square a New York, il posto più visitato di Manhattan. Ogni giorno quasi 400.000 persone lo raggiungono per ammirare lo spettacolo di luci prodotto da decine di maxischermo a Led in cui vengono proiettate pubblicità di marchi e grandi produzioni cinematografiche.

Da ieri anche il Carnevale di Fano è riuscito nell’impresa di accedere ai maxi schermo di Times Square, grazie al lavoro dell’agenzia Comunica Media Agency, e a mostrarsi alle centinaia di migliaia di persone che frequentano l’incrocio stradale più conosciuto del mondo.

Pubblicità

In uno schermo da 27 metri x 27 metri, il billboard più grande di tutta la piazza, lo spot ufficiale del Carnevale di Fano 2024 sarà mandato in onda all’interno di una campagna pubblicitaria che prevede anche piattaforme come Sky e Netflix.

“Oltre ai canali tradizionali – spiegano da Comunica Media Agency – da alcuni anni abbiamo iniziato a promuovere il Carnevale anche su importanti circuiti nazionali perché siamo convinti che il brand Carnevale abbia un grande valore e sia utile non solo per promuovere la manifestazione ma l’intero territorio. Lo scorso anno abbiamo iniziato a promuoverlo su Sky e quest’anno abbiamo aggiunto un’altra tra le piattaforme più utilizzate dagli utenti e cioè Netflix. Il valore aggiunto di queste promozioni è che si possono fare geocalizzando il territorio, veicolando quindi il messaggio sulle regioni più interessate all’evento con investimenti mirati. Poi è nata questa opportunità di Times Square che non ci siamo lasciati sfuggire e che utilizzeremo anche nei prossimi mesi perché gli eventi ed il territorio vanno promossi con costanza durante tutto l’arco dell’anno. Ringraziamo l’Ente Carnevalesca per la fiducia che ha riposto nei nostri confronti e per la grande attenzione che rivolge all’aspetto promozionale”.