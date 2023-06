Il Carpegna mi Basta diventa classica di chiusura

0 Condividi Facebook Twitter

Carpegna (PU) – Lo scorso 28 maggio era tutto pronto a Carpegna per la 14esima edizione de Il Carpegna mi Basta. Quest’anno la Granfondo di mountain bike era stata anche inserita in un più vasto programma, il Montefeltro Bike Fest che doveva rappresentare un vero festival delle due ruote capace di coinvolgere appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Tutto è svanito a una settimana dalla sua effettuazione essendo venuti a mancare i necessari permessi.

Gli organizzatori del Carpegna Experience Apd, scusandosi per l’improvviso problema con atleti, sponsor, fornitori, sostenitori, amici e volontari, non si sono comunque persi d’animo e si sono subito messi all’opera per trovare una nuova data. Il Carpegna mi Basta diventa così l’appuntamento di fine stagione, del “rompete le righe” fissato per il prossimo 22 ottobre. In questo modo la gara concluderà tutta una serie di Challenge, come Tour 3 Regioni, Prestigio MTB 2023, MTB Marche Bike Tour e Romagna Bike Cup, circuito che ha inserito in extremis la gara marchigiana per sostituire una delle tappe annullate a causa dell’alluvione.

A tal proposito già si sta lavorando per la definizione di nuovi tracciati ma la distanza dovrebbe sostanzialmente rimanere invariata, 42 km con 1.800 metri di dislivello. Al suo fianco verrà introdotto anche un tracciato di 35 km aperto a cicloturisti e E-bike, insieme a quello di 16 km per le categorie giovanili. Confermati al sabato la gimkana per i più piccoli e la scuola di guida sicura a cura dei tecnici nazionali Uisp.

Sulla pagina della manifestazione e su quella Facebook verranno dati tutti gli aggiornamenti appena disponibili.

Per informazioni: Carpegna Experience Apd, https://www.ilcarpegnamibasta.it/