Il cinema incontra il teatro. Accordo tra Cna Cinema Marche e Performing Arts Center

Pesaro – Il mondo del teatro e quello del cinema si incontrano. Firmato questa mattina un protocollo d’intesa tra CNA Cinema e Audiovisivo Marche e Pac-Performing Arts Center diretto dai registi Giampiero Solari e Paola Galassi. Si tratta di un accordo di collaborazione che prevede lo scambio di attività e progetti nel mondo dello spettacolo con particolare attenzione all’aspetto della formazione.

Alla firma del protocollo era presente anche Moreno Bordoni. “E’ l’importante avvio di un rapporto di collaborazione inedito – dice il segretario CNA delle Marche – tra due mondi, quello del teatro e del cinema; spesso affini anche se diversi tra loro per piani espressivi, tecnica, ritmi, linguaggi”. La collaborazione tra Pac e Cna Cinema Marche si orienterà non solo sulle figure attoriali ma anche su specifici progetti formativi che riguarderanno le maestranze (macchinisti, attrezzisti, costumisti, trucco), molto ricercate sia nel mondo teatrale che in quello cinematografico.

“La nostra lunga esperienza – dice il regista Giampiero Solari – potrà essere utile a definire percorsi formativi che siano utili ad entrambi i mondi e che possano offrire prospettive nuove ai giovani”.

“Lavoreremo per questo – aggiunge Paola Galassi – a progetti che possano essere non solo d’ interesse per il mondo dell’arte, dello spettacolo teatrale e audiovisivo ma anche per le aziende attraverso appositi laboratori dedicati alla comunicazione; non solo al pubblico ma anche nel rapporto con i colleghi e l’ambiente di lavoro”.

Per il responsabile di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, Claudio Salvi “la collaborazione con il Performing Art Center (Galassie S.r.l.) e l’associazione anche attraverso l’ente di Formazione della CNA, Form.Art Marche), rappresenta un ulteriore tassello all’insegna dell’alta specializzazione, della qualità e dell’inserimento nel mondo del lavoro. Dopo il protocollo d’intesa con Poliarte quello con il Pac è un ulteriore esempio di collaborazione e di proficuo rapporto tra soggetti che cercano di fare rete e attivare sinergie che consentano di creare figure professionali in grado di far competere le Marche nel mondo della produzione teatrale e cinematografica”.